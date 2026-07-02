紐約市長引發的美國民主黨和猶太裔的裂痕



美國紐約一帶生活着約200萬猶太裔。這相當於以色列國內猶太人（約720萬人）的三分之一。除以色列最大城市特拉維夫外，世界上猶太人口最多的城市是紐約。



高學歷、高收入層較多的猶太裔大舉進入美國上層。尤其是在紐約，其地位非常強大。民主黨參議院院內代表兼紐約州參議員查克·舒默、世界最大私募基金黑石的首席執行官兼會長史蒂夫·施瓦茨曼、紐約時報董事長兼發行人亞瑟·格雷格·瑟爾斯伯格、紐約警察廳廳長傑西卡·蒂西、前紐約市長兼彭博社創始人邁克爾·布隆伯格、高盛名譽會長兼前首席執行官勞埃德·布蘭克費恩等都是猶太人。如果是政治人士，對猶太人的選票肯定很敏感。



相比共和黨，美國猶太裔一直支持被認爲對少數人相對友好的民主黨。美國有線電視新聞網（CNN）電視臺愛迪生調查公司的出口調查結果顯示，在2024年美國大選中，78%的猶太裔選民投票給了民主黨。



今年1月成爲紐約首位穆斯林市長的馬姆達尼則不同。他正面拒絕了“民主黨與猶太裔相通”的長期政治公式。他在當選市長時曾表示：“如果鎮壓巴勒斯坦的以色列總理內塔尼亞胡來到紐約，將予以逮捕。”他也沒有參加今年5月31日前任們按照慣例出席的“以色列日”活動。



《耶路撒冷郵報》等以色列媒體認爲，他是“幹練的反猶太主義者”。他雖然表面上表示“反對以色列這一國家的反巴勒斯坦路線”，但實際上對整個猶太裔持否定態度。



11月美國中期選舉前夕，民主黨日前爲選舉紐約州聯邦衆議員候選人進行了黨內競選。馬姆達尼支持的3名反以色列傾向的候選人擊敗了黨的主流候選人。其中，前紐約市監查官布蘭德雖然是猶太人，但反對美國單方面對以色列進行軍事支援。



如果說馬姆達尼象徵着民主黨內部的變化，那麼猶太裔選民也表現出與過去不同的動向。特別是年輕的猶太人對以色列沒有強烈的歸屬感，而是重視民生。前紐約州衆議員多夫·希金德認爲，在去年11月的紐約市長選舉中，支持馬姆達尼“凍結租金”政策等的大部分年輕猶太人都選了他。



美國總統特朗普嚴厲批評了正在超越紐約擴大對華盛頓中央政界影響力的馬姆達尼，稱其爲“共產主義者”。與這樣的總統一樣，對馬姆達尼的迅速崛起感到困惑的勢力是像舒默一樣的民主黨領導層。



要想在中期選舉、2028年大選等全國單位選舉中獲勝，必須向中立層擴張外延。民主黨的兩難境地是，高喊富裕稅、無償教育及交通、反以色列政策等的馬姆達尼的黨內地位越大，就越有可能遠離中間階層。馬姆達尼點燃的民主黨內親以、反以的爭論也將在今後相當長的一段時間內動搖美國政界。

