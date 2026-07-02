憑藉半導體的力量，韓國月出口額首超千億美元

6月份韓國月出口額首次超過1000億美元。韓國是繼德國、中國、美國之後世界第四個實現月出口額千億美元這一成績的國家。預計今年下半年（7月-12月）半導體的超好勢頭仍將持續，全年出口業績超過1萬億美元的期待正在成爲現實。產業通商部1日發表的《6月進出口動向》顯示，6月份韓國出口額爲1022.5億美元，同比增長70.9%。繼5月（878億美元）之後，連續兩個月刷新單月最大出口紀錄。計算開工天數的日均出口額爲45.4億美元，同比增加59.5%，連續兩個月刷新歷史最高值。出口增加趨勢當然是由半導體引領的。6月份半導體出口同比增加199.5%，達到448.2億美元，月出口額首次突破400億美元。半導體以外的產品出口也比一年前增長28%，表現良好。20大主力出口產品中有18個產品出口增加，汽車、石油產品、化妝品、生物保健等出口額創歷史最高紀錄。加入每月出口千億美元俱樂部的國家只有德國、中國、美國、韓國等4個。德國2006年首次達成這一目標，2007年中國和美國緊隨其後。今年全年出口額達萬億美元的可能性也在變大。全世界年出口額超過萬億美元的國家也只有德國、中國和美國。產業部貿易投資室長姜邯贊（音）表示：“公佈5月份出口業績時曾預測年度萬億美元也不無可能，但從上個月出口業績來看，可能性大爲提高。”6月份韓國進口額增加30.1%，達661億美元。貿易收支順差爲361.5億美元，月貿易順差歷史上首次超過300億美元。在前所未有的出口好形勢下，內需恢復勢頭緩慢是需要解決的課題。隨着出口增加集中在半導體等部分行業，消費和建設等內需景氣難以復甦。現代經濟研究院研究委員李澤根（音）表示：“如果出口激增而內需跟不上這種情況持續，在半導體超級循環結束等對外衝擊下，可能會導致經濟停滯。急需搞活建設景氣、支援創造青年就業、擴大人工智能基礎設施投資等政策支援。”世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com