聯合國呼籲向委內瑞拉提供50萬人份糧食援助

“亟需供50萬人食用的糧食和5000萬美元（約775億韓元）的援助。”聯合國下屬的世界糧食計劃署（WFP）敦促國際社會爲委內瑞拉提供大規模援助。該國因上月24日發生連環強震，已基本陷入癱瘓狀態。據路透社等媒體報道，WFP委內瑞拉負責人斯特凡妮•霍赫施泰特上月30日呼籲：“今後三個月，不僅需要爲多達50萬人提供拯救生命的糧食援助，還需要緊急提供5000萬美元，用于支持物流、通信等。”她補充道，委內瑞拉各地的搜救工作現已轉入全面人道主義響應階段。她尤其對受災集中的北部拉瓜伊拉地區表示擔憂，稱當地糧食供應遭到嚴重破壞，“大部分家庭幾乎或完全沒有食物”。她還強調：“獲得緊急醫療服務、糧食、水和住所，是最緊迫的優先事項。”聯合國還擔憂，深陷長期經濟困境的委內瑞拉疫苗普及狀況不佳，黃熱病、登革熱患者恐將增加。水傳播疾病暴發的可能性也正在浮現。此外，由于缺少收容災民的場所，許多民衆聚集在足球場等處的臨時避難所棲身。同日，委內瑞拉國會議長豪爾赫•羅德裏格斯表示，地震累計遇難人數達1943人，受傷人數達1.0571萬人。遇難人數較前壹日增加224人，受傷人數增加約5000人。當局尚未公布失蹤人數，但國際社會擔憂有數萬人被困在倒塌的建築廢墟之下。聯合國也認爲，失蹤人數已超過5萬人。金寶拉記者 purple@donga.com