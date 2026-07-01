體驗拌飯的海外網紅們：“這就是韓國的味道”

6月29日上午，在首爾中區CJ第一製糖公司大樓一樓烹飪工作室“CJ廚房”，舉行了以電視劇《暴君的廚師》爲主題的韓食烹飪課程。身穿宮廷廚師服裝的主廚介紹了拌飯的由來，演示了烹飪過程，參加者們圍着圍裙跟着做料理。特別的是，教室裏到處豎起三腳架，智能手機攝像頭也在轉動。參加者在淋一圈香油之前，在拌飯上放蕨菜時，都會對着鏡頭揮揮手。他們是來自13個國家的33名美食、旅遊網紅。“這就是韓國的味道”，他們用英語、漢語、日語等各自語言進行說明後，纔拿起下一個材料。當天的活動是韓國觀光公社從當天起到7月2日舉行的“K-當地食品獵取33”的一環。這是該公社邀請在中華圈、日本、東南亞、歐洲、美洲等地活動的網紅們介紹地方鄉土飲食的活動。參加者的粉絲數合計約達2130萬人。來自日本福岡的網紅田中陽子說：“我真的很喜歡韓國小吃攤特有的充滿活力的氛圍。桌子上的碗、燒酒杯、米酒碗以及人們自然而然地享受美食的樣子都很有魅力。我家裏也有再現韓國大排檔氛圍的房間。”在馬來西亞活動的美食網紅米歇爾·楊（28歲）是能夠背誦辛奇（韓國泡菜）種類、白辛奇、蘿蔔塊辛奇、韭菜辛奇等，在家還親自煎韭菜餅吃的“韓食高手”。此次是他第三次來到韓國。此次旅行的目標是超出首爾，體驗“隱藏在各地的真正當地味道”。當天參加者們結束烹飪課程後，前往首爾市城北區三清閣參加了出征儀式。以韓屋爲背景，戴着紗帽拍照留念的瞬間，現場直播和視頻拍攝也沒有停止。他們從30日起分成江原、全羅、慶尚等3個小組，尋找33種地方代表飲食。考慮到已經熟悉韓食的海外粉絲很多，所以以難以在首爾接觸到的鄉土飲食爲主制定了日程。江原的組將在江陵品嚐草堂嫩豆腐和水拌生魚片，在江陵中央市場品嚐炸雞塊、魷魚血腸等，然後體驗春川炭烤雞排。全羅小組將在全州品嚐米酒和斑鰩三合，並在淳昌親手製作辣椒醬和炒年糕。還要體驗潭陽牛肉餅和光州肉餅。慶尚小組將在安東參與制作安東燒酒，在大邱品嚐糰子，在釜山品嚐烤扇貝和活章魚。來自中國北京、擁有301萬名粉絲的網紅時嘉說：“最期待探訪全羅道美食。我想品嚐全州拌飯等美食，並向粉絲們介紹韓國地方上的獨有風味。”金素敏記者 somin@donga.com