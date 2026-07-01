執政黨獨自分配常任委員會-批准總理任命……這樣的亂象還要繼續2年嗎？

共同民主黨30日在國會全體會議上，在國民力量黨方面缺席的情況下，單獨處理了第22屆後半期國會常任委員長的分配。包括朝野政黨就誰拿走的問題針鋒相對的法制司法委員長等，11處常任委員長由共同民主黨選出，剩餘7處則留待以後決定。共同民主黨在全體會議上還單獨通過了國務總理候選人韓聖淑的任命同意案。國民力量黨反對提交任命案，拒絕進行表決。共同民主黨主張，只有先啓動常任委員會，才能處理緊急法案。後半期國會開始一個月後，議員們連常任委員會的分配都沒有得到，處於停業狀態是事實。但是，在共同民主黨像現在這樣單方面拿走11個常任委員長的第22屆前半期國會上，常任委員會的法案處理業績也不高。由共同民主黨擔任常任委員長的常任委員會的表決率爲7.6%，國民力量黨方面爲6.9%，兩黨均不及格。這與共同民主黨在常任委員會上討論爭議法案的程序無效，國民力量黨爲委員長的部分常任委員會以阻止這一程序爲由拒絕審議所有法案，民生立法被推遲的消耗戰不無關係。最終，只有在常任委員會上朝野恢復“協商政治”，法案處理才能恢復正常。但共同民主黨從決定常任委員會的第一階段起就堅持沒有讓步的單邊通行，國民力量黨表現出了找不到妥協線索的無力感。韓聖淑總理候選人的批准過程也大同小異。國民力量黨聲稱反對任命，從採納人事聽證審查經過報告的委員會會議起一直拒不出席，共同民主黨沒有說服國民力量黨，而是以議席數強行推進。結果，像去年金民錫總理任命時一樣，未能避免沒有第一在野黨參與的半拉子表決。由此，還剩2年的後半屆國會也是在多數執政黨獨斷專行、少數在野黨抵制的老套路中拉開帷幕。照此下去，不能排除朝野政黨就民生法案對峙的可能性。共同民主黨要在剩餘任期內展現出通過立法適時支持國政的實行能力，國民力量黨則要成爲用政策競爭的替代性勢力，才能保住起死回生的火種。這些都不是“要麼擁有一切要麼一無所有”式的極端對立所能做到的。