利用冒名賬戶等洗白犯罪收益的組織近日在全國範圍內接連被查，109人被抓獲。他們洗白的資金超過460億韓元。其中壹個組織以幽靈公司爲幌子將資金僞裝成合法資金進行洗錢，另壹個組織則將商品券變現後轉換爲虛擬資産（幣）並轉移至海外。還有組織每月向成員發放1000萬韓元作爲工資。首爾警察廳網絡調查科30日表示，以涉嫌違反《通信詐騙損失返還法》和《犯罪收益隱匿規制法》爲由，逮捕了與語音詐騙及投資詐騙組織勾結、在去年1至6月洗白約415億韓元贓款的總負責人（31歲）等3人，並對19名組織成員進行不拘留立案。總負責人出身于以慶尚北道榮州市爲據點的黑幫，于2024年10月成立虛假商品券企業，並以公司名義的賬戶接收贓款，僞裝成合法資金。這家公司僅完成了營業執照登記，並無實際商品券交易，是壹家幽靈公司。這些人員認爲在同壹組織內反複接收彙款可能引起懷疑，從去年2月起通過Telegram等擴大組織成員，並改變了手法。他們掌握了67個個人名義的冒名賬戶，將資金拆分後彙入多個賬戶，以此掩蓋資金流向。總負責人抽取收益的2%作爲手續費，並根據角色每月向組織成員支付250萬至1000萬韓元。組織成員大多數是出身于忠清北道陰城郡和鎮川郡的二三十歲同鄉前後輩。他們甚至制定了內部規定，共享壹旦被抓也不供出其他成員的陳述指引，若産生罰款則由組織全額代繳。大邱也有壹冒名賬戶組織被查獲。大邱警察廳抓獲了收集78個冒名賬戶並出售給犯罪組織的38人，其中14人被逮捕。他們洗白了包括賭博網站賭注在內的37.7億韓元，並部分采用了兌換商品券的手法。在京畿道華城市，壹個以“交易流水”爲名目招募冒名賬戶的組織被揭發，28名成員中15人被逮捕。據華城東灘警察署消息，這些人以“只要積累借記卡交易流水就能獲得貸款”爲由接近貸款需求者，確保獲取賬戶後，將其用于轉移釣魚詐騙受害資金8.8319億韓元。警方還對提供冒名賬戶的21人予以立案。千鍾炫記者、大邱=明敏俊記者 punch@donga.com、mmj86@donga.com