“我認爲只要孩子活著，我就必須活著。我不時撫摸孩子的鼻子，確認他是否還在呼吸。”（達亞娜•帕蒂尼奧）上月24日（當地時間），委內瑞拉遭受7.2級和7.5級強震，遇難者超過1700人。在此情況下，壹名出生僅18天的新生兒和母親從公寓廢墟中被救出。當地將此事稱爲奇迹，並視其爲希望的象征。主人公是母親達亞娜•帕蒂尼奧和兒子胡安•達維德。他們于上月25日在這次地震中受災嚴重的拉瓜伊拉州壹棟倒塌的公寓廢墟堆中被救出。達亞娜因地震雙腿受傷，但胡安•達維德僅面部等有輕微擦傷。達亞娜上月29日（當地時間）在接受英國BBC廣播公司采訪時說：“我抱著壹定要爲兒子保持清醒的念頭。”據BBC報道，地震發生時，帕蒂尼奧正在公寓8層洗碗。起初她以爲是輕微晃動，便將兒子抱在懷中，但大樓很快坍塌，兩人被困在廢墟下。她描述當時情形說：“感覺像是飛到了空中。我也不知道是怎麽做到沒有失手松開孩子的。我幾乎飛了出去，重重地撞在家具上。”被困廢墟後，達亞娜曾大聲呼救，但很快意識到沒有人能聽到自己的聲音，便下定決心：“不要白白浪費力氣。聽到人聲或腳步聲時再喊。”她說：“左腿被混凝土壓住動彈不得，太陽穴也被岩石壓著，真不知道自己怎麽能那麽沈著。”達亞娜在廢墟中發現壹本聖經時獲得了希望，她說：“從那時起，生存的旅程開始了。”之後，聽到哥哥呼喊自己名字的聲音，她想著“最後的機會”，用盡全力喊道“我在這裏”。就這樣，母子二人獲救了。達亞娜的丈夫赫爾松將妻兒獲救的瞬間稱爲“奇迹”。記錄達亞娜和胡安•達維德獲救場景的影像中，赫爾松將胡安•達維德抱在懷中，緊閉雙眼，仰天擡頭，充滿感懷。赫爾松說：“雖然地震幾乎奪走了壹切，但我們還活著。我們將重振所有失去的壹切。”另據《紐約時報》上月29日報道，截至當日，此次地震遇難者達1719人，傷者超過5000人。通常被認爲72小時的“黃金時間”已過，發現更多生還者的可能性正在降低，聯合國爲應對遇難者激增的情況，計劃確保1萬個裹屍袋。金夏京記者、金寶拉記者 whatsup@donga.com、purple@donga.com