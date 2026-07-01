“爲了能再次帶給大家快樂，我將拼盡全力去奔跑。”韓國國家足球隊隊長孫興慜（34歲，洛杉矶FC，照片）30日通過個人社交媒體公開了結束2026年美加墨世界杯的感想與今後的決心。這是韓國隊在小組賽以1勝2負的戰績出局後，孫興慜首次公開表露自己的心境。韓國隊在只需打平就能晉級32強淘汰賽的25日小組賽A組第三輪比賽中，以0比1負于被認爲實力低壹檔的南非隊，最終未能闖入32強淘汰賽。孫興慜吐露了複雜的心聲：“不知該從何說起。我既無法假裝不知，也不願逃避現實。”他還表示：“作爲壹個同樣熱愛足球的人，如果看到這樣的比賽，想必也會感到無比郁悶和難過。”本屆大賽是孫興慜的第四屆世界杯。根據主教練洪明甫（57歲）的戰術選擇，孫興慜沒有壹場比賽踢滿全場，以零進球結束了本屆大賽。在與南非隊的比賽中，他還曾被排除在首發陣容之外。孫興慜說：“對我而言，這是比誰都珍貴的舞台，所以更加百感交集，內心十分痛楚。直到現在，我仍然難以接受（出局的事實）。”孫興慜就低迷的成績表達了歉意，同時表示：“爲了挽回國民的心，我將在自己的位置上重新全力以赴。”有部分意見推測，孫興慜可能會在本屆世界杯後退出國家隊。但孫興慜也留下了將繼續參加國家隊活動的表態。他說：“只要球迷們找我、需要我，我將傾盡我的所有。”趙英宇記者 jero@donga.com