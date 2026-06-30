三星和SK將在湖南投資825萬億韓元建設“第四期製造工廠”

29日在青瓦臺舉行的“大韓民國大飛躍三大超級項目國民報告會”上，正式公佈了三星電子和SK海力士在全南光州綜合特別市建設半導體全流程晶圓製造廠（Fab）第四期的計劃。除現有的龍仁等首都地區集羣之外，僅在西南地區和忠清地區等非首都地區新投入的資金規模就達約1000萬億韓元。這是國家爲應對人工智能半導體需求劇增，提高投資效率，分散首都地區基礎設施侷限帶來的風險而採取的措施。● 投資800萬億韓元新設光州全流程製造工廠……基地多元化此次投資計劃的核心是確保西南地區的新據點。三星電子（和SK海力士）將在全南光州統合特別市各投入400萬億韓元，共投入800萬億韓元，在兩地各建設兩座共4座最尖端存儲器的全流程晶圓製造廠。在非首都地區大規模新設非材料、零部件或後工序的半導體制造核心——全流程晶圓製造廠尚屬首次。這種地方投資的背景是人工智能擴散帶來的存儲器需求爆發和首都地區基礎設施飽和。據市場調查企業Omdia透露，全球存儲器市場將從2025年的2000億美元（約309萬億韓元）增長到2030年的8000億美元（約1236萬億韓元），在5年內增長約3倍。出席會議的兩家公司總裁也強調了投資西南地區的正當性。三星電子會長李在鎔表示：“市場評估認爲，人工智能導致的技術模式以意想不到的速度變化，即使積極投資（半導體），也不足以應對爆發性的需求。在提前龍仁等現有園區日程的同時，還計劃把有望獲得政策激勵的光州作爲新的生產廠候選地。”SK集團會長崔泰源也表示：“由於存儲器需求的增加，預計會出現嚴重的供應不足。爲了增加存儲器產量，即使對龍仁和清州分別進行600萬億韓元和100萬億韓元的早期投資，供應不足今後仍將持續。”他還說：“爲了解決這一問題，將在具備大規模用地、電力、用水條件的西南地區投資約400萬億韓元，建設新的工廠。”各區域的價值鏈投資也具體化。爲了加強高帶寬存儲器的競爭力，將在忠清地區（天安、溫陽、清州）投入81萬億韓元，建設大規模包裝據點。東南地區（釜山等）和大邱-慶北地區（龜尾等）將培養成半導體需求共同增長的“材料、零部件、裝備革新據點”。現有的首都地區生產據點將劃時代地提前啓動。以最終工廠建設爲基準，三星龍仁國家產業團和SK龍仁普通產業團將分別縮短7年和12年左右的竣工時間。三星平澤5號、6號機組也將轉變爲同時建設，整體日程將縮短3-4年，在5年內將國家存儲器生產能力提高一倍。● 連接首都地區-忠清地區-西南地區的“半導體產業帶”如果西南地區半導體帶成爲現實，預計將構建連接首都地區-忠清地區-西南地區的K存儲器生產帶。計劃在提高現有生產據點的同時，階段性地確保新一代生產據點，應對劇增的全球人工智能存儲器需求，構築穩定的供應網。政府表示，爲了加快龍仁開工時間，將致力於電力及用水供應計劃，因此首都地區有望鞏固世界最大的尖端存儲器基地的地位。三星電子當天表示，將向龍仁和平澤半導體集羣投資2030萬億韓元。SK海力士也將向龍仁集羣投入600萬億韓元。起到首都地區和西南地區橋樑作用的忠清地區將成爲封裝中心。預計光州新成立的存儲器工廠也將轉移到忠清道，進行封裝工程。成均館大學化學工學系教授權錫俊（音）表示：“在人工智能引發的產業變化需要擴充生產設施的時候，制定了大規模的地方投資計劃。既然企業出面表明投資計劃，政府也有必要通過即便政權更替也不可逆轉的特別法等支援政策來降低經營的不確定性。”李東勳記者、林在赫記者 dhlee@donga.com、heok@donga.com