美光和鎧俠的躍進令人害怕的原因



美國半導體企業美光2026會計年度第三季度（3月-5月）的銷售額比去年同期增加350%。淨利潤增長率達到1400%。美光預測，下季度的銷售額也將比前一季度增加20%。三星電子和SK海力士雖然取得了有史以來最好的業績，但半導體宗主國美國也享受着不亞於此的繁榮。到20世紀80年代爲止還擁有世界半導體霸權的日本又如何呢？ 鎧俠已連續兩年創下最高業績。僅今年股價就上漲800%，超過豐田汽車，成爲日本國內市價總額的第一名。據悉，爲了籌措大規模投資所需資金，公司還計劃明年發行美國股票存託憑證（ADR）。



像這樣，韓國企業一度認爲遠遠甩在身後的全球競爭者們得益於人工智能的繁榮已完全恢復體力，這並不是好消息。



讓我們把時鐘撥回到十幾年前。世界存儲器半導體業界自2006年以後陷入了嚴重危機。由於需求不振，DRAM價格暴跌，半導體企業紛紛虧損。經歷了20世紀90年代後半期的“第一次蕭條”和21世紀初的“第二次蕭條”後，原本壓縮到七八家的存儲芯片企業之間再次進行了辨別玉石的工作。爲了讓競爭者落伍的“弱雞遊戲”也達到了極端。此時的競爭，也有人將其與“冰球運動員冰上的肢體衝突”相提並論。最終，2009年德國奇夢達舉起了白旗，2012年世界排名第三的日本爾必達崩潰，被美國美光收購。



三星電子和SK海力士雖然也大出血，但勝利的回報是甜蜜的。世界存儲器半導體市場的70%以上由兩家企業獨佔，這一佔有率至今仍在維持。當然，中間也不是完全沒有坎坷。2022年底，DRAM供大於求導致的短暫冰河期來臨。就連全球排名第一的三星也在半導體事業上出現了數萬億韓元的赤字，陷入了苦戰。但是，韓國企業對市場的掌控力非常穩固，與美光等的差距進一步拉大。像這樣，繁榮和不景氣的半導體週期使韓國存儲器半導體的地位更加穩固。



但從去年下半年開始正式掀起的人工智能熱潮是迄今爲止從未經歷過的超大型變數。暫且不說高帶寬存儲器，通用DRAM和NAND閃存的價格也在1年內上漲超過10倍，因此中下游企業也賺了大錢。被認爲是低一籌的美國、日本、臺灣等地的“潛龍”們重新獲得了蠢蠢欲動的力量，在10多年前宣佈“半導體崛起”的中國，競爭者們也亮出了爪子。目前，三星和SK在生產規模和微細工程技術等整體方面具有競爭力。但如果競爭者們以巨大的實彈爲武器進行大規模投資，可能會展開與以往不同層次的全面戰爭。



半導體還成了具有國家對抗戰性質強大的產業。美國政府揮動關稅牌吸引半導體企業在本國建廠，直接購買英特爾10%的股份也是因爲這個原因。在日本，豐田、索尼等8家大企業出資的Lipidus作爲國家項目進行的背景也是如此。因爲有兩國政府的這種全力支持，美光和鎧俠的反擊更加令人害怕。



相反，韓國正在發生什麼事情？企業工會提議佔取營業利潤10%，展開“績效獎盛宴”，僱傭勞動部長不管出於什麼資格，一心尋找全社會分享民間企業利益的方法。就新設半導體工廠問題，韓國的現實是先進行“政治攻防戰”。如果這樣只知道把目光投向戰利品，下一個冰河期的犧牲品可能會是我們。

