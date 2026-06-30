中國稱“日本不得重新武裝” 追加制裁40家日本機構和企業

中國進壹步強化了對40家日本機構和企業的“兩用（軍用及民用）物項”出口管制，理由是這些機構和企業參與增強日本軍事力量。去年11月高市早苗首相發表“台灣有事時介入”言論後，中國啓動的系列對日制裁措施似在持續推進。中國商務部29日宣布，將參與增強日本軍事力量的20家機構和企業列入出口管制名單，其中包括防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、航空裝備研究所等日本政府下屬研究機構，以及日光鍾表、日光YPK商社、三菱電機防衛與宇宙技術、三菱重工物流技術等企業。被列入名單的機構和企業，不得對其出口兩用物項。其他國家的企業和個人也不得將中國産兩用物項提供給這些對象，正在進行中的交易須立即中止，如有特殊情況須經中國商務部許可。中國商務部還將無法確認最終用戶和用途的20家日本企業列入關注名單，包括三井E&S、三井物産航空航天維修中心、富士通網絡解決方案公司、小松NTC等。雖未禁止向這些企業出口兩用物項，但須在申請出口許可時提交風險評估報告，並出具不用于增強軍事力量的書面保證。進入今年以來，中國對日本大幅強化兩用物項出口管制的態勢日益明顯。今年2月，中國已宣布對40家日本機構和企業實施兩用物項出口管制，當時三菱造船等20家被列入出口管制名單，斯巴魯等20家被列入關注名單。中國商務部29日通過聲明主張：“日本非但不思反省錯誤，反而積極推進所謂‘新型軍國主義’，加緊重新武裝。”金喆仲 tnf@donga.com