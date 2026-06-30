落後10杆上演驚天大逆轉 柳鲑瀾加冕“大滿貫女王”

柳鲑瀾在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽征戰4年後成爲“大滿貫女王”，她舉起巨大的冠軍獎杯，露出燦爛笑容。她說：“我多次沖擊大滿貫賽冠軍未果，今天終于圓夢，感覺就像在做夢。”29日，在美國明尼蘇達州查斯卡市黑澤汀國家高爾夫俱樂部（標准杆72杆）舉行的畢馬威女子PGA錦標賽最後壹輪比賽中，柳鲑瀾抓到5只小鳥，吞下3個柏忌，打出低于標准杆2杆的70杆。柳鲑瀾最終以低于標准杆13杆的275杆奪冠，領先排名第二的尹伊娜（低于標准杆11杆，277杆）2杆。正如柳鲑瀾所言，這是壹場夢幻般的勝利。26日首輪，柳鲑瀾打出高于標准杆1杆的73杆，僅列並列第70位。當時她落後交出低于標准杆9杆63杆的領先者尹伊娜多達10杆。但她在第二、三輪分別打出低于標准杆8杆和4杆，強勢反彈，到比賽結束時，名字已高居積分榜最頂端。在大滿貫賽首日落後10杆最終逆轉奪冠，是自1964年西部公開賽卡蘿爾•曼（美國）之後62年來的首次。這也追平了女子高爾夫大滿貫賽最多杆數逆轉奪冠的紀錄。柳鲑瀾延續了韓國選手在這項賽事中的強勢表現。朴世莉曾三度在此奪冠（1998年、2002年、2006年），朴仁妃自2013年起實現三連冠。此後朴城炫（2018年）、金世煐（2020年）、田仁智（2022年）、梁熙英（2024年）先後成爲冠軍。比賽最後壹天並不順利。雷電交加的惡劣天氣導致開球時間推遲了3個多小時，很晚才開始的比賽又遇上大風。柳鲑瀾也在前5個洞抓到1只小鳥的同時吞下3個柏忌，陷入苦戰。但柳鲑瀾在7號洞（5杆洞）和9號洞（4杆洞）抓鳥，重新奪回領先位置，後9洞更是零柏忌打出低于標准杆2杆，穩健收官。她在18號洞（4杆洞）完成“冠軍推杆”後，接受了賽場同僚們的香槟洗禮，盡情享受首奪大滿貫的余韻。成爲夢寐以求的大滿貫賽冠軍後，柳鲑瀾說：“今後在球員介紹環節，我將被稱爲‘大滿貫賽冠軍柳鲑瀾’，這真是既神奇又幸福。”與大滿貫女王身份相稱，柳鲑瀾還將領取豐厚獎金。本次賽事總獎金高達1300萬美元（約合200億韓元），創下女子賽事曆史之最，比前壹站大滿貫賽事美國女子公開賽（總獎金1250萬美元）更高。冠軍獎金爲195萬美元（約合30億韓元），雖低于美國女子公開賽（250萬美元），但比柳鲑瀾此前3場獲勝賽事獎金的總和（121.5萬美元，約合18.7億韓元）還要多。柳鲑瀾缺席了8日結束的賽季第二場大滿貫美國女子公開賽，因爲當時她在韓國接受腕部囊腫切除手術。對于上月剛在克羅格皇後城錦標賽獲得亞軍、勢頭正盛的柳鲑瀾而言，這是艱難的選擇。不過她說：“吃著媽媽做的飯菜，好好休整，這次反而取得了好成績。”柳鲑瀾與尹伊娜分獲冠亞軍，金世煐和金阿林同以低于標准杆6杆的282杆並列第八，共有4名韓國選手跻身前十。此前連贏兩場大滿貫的世界排名第壹內莉•科達也以並列第八完賽。李素研記者 always99@donga.com