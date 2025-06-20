韓日國民認同“經濟-安保戰略利益”……打開兩國關係新篇章正逢其時



在《東亞日報》和日本《朝日新聞》在迎來邦交正常化60週年之際共同實施的輿論調查中，60%的韓國受訪者、56%的日本受訪者表示“應該加強韓日間的防衛合作”。據分析，這是隨着朝鮮、中國、俄羅斯三國的團結和中東、東歐接連爆發戰爭的安保環境的變化，以及近年來互訪增加等對對方國家的好感度上升的結果。對於“優先合作的領域”的提問，韓國回答者首先選擇經濟（37%）和安保（34%），日本也期待安保（34%）和經濟（28%）。



此次共同調查表明，在“新冷戰體制”到來的今天，韓日兩國應該攜手追求經濟和安全上的戰略利益，這一點得到了兩國國民的共識。無論是朝鮮的核導威脅，還是特朗普體制的關稅壓力，兩國確實處於類似的處境。在迎來韓日建交50週年的2015年調查中，兩國受訪者就韓日關係使用了“最少交流的關係”“對立關係”等表述，從這一點來看，不得不讓人產生隔世之感。



10年來對兩國的好感度提高也是造成這種變化的原因。在今年的調查中，認爲對方不錯的回答，在韓國和日本分別爲23%和19%。這一數值與10年前分別僅爲5%和10%相比大爲提高。2015年，因從軍慰安婦等歷史問題，韓日首腦會談3年來一直沒有舉行。此後，雖然經歷了不少爭議，但兩國一直在慰安婦及強徵補償問題上尋求解決之道。結果顯示，去年訪日韓國人達到882萬人，創下歷史最高紀錄，訪韓日本人達到332萬人，比10年前增加了50%。



但這並不意味着韓日關係走上了康莊大道。對於歷史問題，85%的韓國受訪者認爲“日本沒有充分道歉”，而日本67%的受訪者認爲“已經充分道歉”。這說明潛在的矛盾要素仍在。



李在明總統17日在加拿大七國集團（G7）峯會期間會見日本首相石破茂時表示，“韓日是共用前院的鄰居”，強調了面向未來的合作。意思是說，要拋開依然存在的意見分歧和矛盾因素，首先尋求合作。這種“雙軌制”接近法是加強以美國爲中心的韓美日三國合作所必需的戰略。

