以色列對伊朗核設施等進行大規模空襲……伊朗軍隊領導人死亡

距離美國和伊朗舉行第六次核談判還有兩天的13日凌晨，以色列突然襲擊了伊朗核設施等數十處軍事設施，並針對性地暗殺了伊朗革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米、伊朗武裝部隊總參謀長穆罕默德·巴蓋裏、伊朗軍隊指揮部副司令吳拉姆-阿里·拉希德等3名軍隊最高指揮部和至少6名核科學家。伊朗也立即向以色列發射了100多架無人機等，展開了報復。隨着伊朗暗示對中東美軍基地進行報復的可能性等，戰事擴大的可能性增大，國際油價在盤中一度上漲超過10%。有人擔心，如果伊朗切斷約70%韓國進口原油經過的霍爾木茲海峽，韓國經濟也將遭受相當大的打擊。當天，以色列軍隊表示，出動200多架戰鬥機，攻擊了伊朗核設施等軍事設施和伊朗軍隊領導層藏身之處等100多個目標。以色列大舉出動戰鬥機大規模攻擊伊朗本土的核設施和軍事設施，同時對核心要員進行暗殺，這還是第一次。此前，以色列在與伊朗關係緊張時，有限地對伊朗發動攻擊。以色列總理內塔尼亞胡當天在視頻聲明中表示：“以色列開始了‘獅子之力’行動。這是爲了擊退對以色列生存的威脅，即使需要幾天時間，也會持續必要的時間。”他還說：“過去幾年間，伊朗生產了可以製造9枚核彈的高濃縮鈾。”伊朗決心進行強有力的報復。據伊朗官方的伊通社報道，伊朗最高領導人哈梅內伊當天發表聲明稱，“錫安主義者政權（以色列）表現出了比任何時候都惡劣的本性。必須受到嚴酷的懲罰。”巴黎=常駐記者趙恩娥，金允珍記者 achim@donga.com、truth311@donga.com