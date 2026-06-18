

壹名身披紅色鬥篷的男子坐在椅子上，手指向壹名赤裸的男子。肌肉健碩的裸體男子表情驚恐，身體扭曲，周圍的孩子們向他步步緊逼，試圖將他拖往某處。這些人究竟是誰？發生了什麽事？



這幅畫是法國古典主義巨匠尼古拉•普桑于1637年創作的《卡米盧斯將法萊裏的教師交給學生》。畫作的主人公是古羅馬將軍馬庫斯•弗裏烏斯•卡米盧斯和壹名連名字都未流傳下來的學校教師。事件發生在公元前394年左右，當時羅馬正與伊特魯裏亞城市法萊裏交戰。



羅馬軍隊包圍法萊裏後，壹名教師被功名心蒙蔽，將自己教導的學生們帶到城外的羅馬軍營。他相信，交出人質便能博得卡米盧斯的歡心，並獲得豐厚回報。然而，結果與他預想的截然相反。卡米盧斯對教師的無恥行徑勃然大怒，立即下令剝去他的衣服，將其雙手反綁，然後交給學生們。普桑正是將這壹戲劇性瞬間定格在畫布上。此後那名教師下場如何？據普魯塔克《英雄傳》記載，孩子們用棍子驅趕教師，回到了城內。法萊裏市民聽聞此事，爲卡米盧斯的正義所折服，最終主動投降。



普桑並未把這則曆史轶事單純當作戰爭故事來描繪，而是將其重新诠釋爲壹則關于正義與倫理的敘事。它揭示出，當本該保護學生的教師爲壹己私利而利用學生時，最沈重的懲罰並非肉體的懲處，而是在學生面前喪失權威。正因如此，這幅畫在近400年後的今天，依然抛出壹個沈重的追問：教師憑什麽贏得尊敬？真正的權威源自何方？

