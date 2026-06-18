美國簽署MOU後即允許伊朗原油出口 制裁行將解除

據《華爾街日報》和Axios等16日報道，美國唐納德•特朗普政府將在瑞士布爾根施托克與伊朗簽署停戰諒解備忘錄（MOU）並正式署名後，自19日（當地時間）起60天內，允許伊朗産原油的銷售。這些媒體補充稱，美國還將豁免原油出口所需的金融、保險及運輸服務方面的制裁。彭博社當天公開的MOU共14項條款，其第10條也包含上述內容。伊朗自1979年伊斯蘭革命以及2002年核開發疑雲浮現後，壹直受到國際社會的各類制裁。尤其是在特朗普首個任期內，美國于2018年退出《伊朗核問題全面協議》（JCPOA），致使伊朗原油出口自2019年5月起事實上被全面禁止，這壹障礙正被消除。《華爾街日報》評價稱，這是爲促使伊朗在簽署MOU後的60天額外談判中采取積極姿態而提供的初期“金融激勵”。不過，在伊朗尚未履行核計劃拆除、高濃縮鈾稀釋等義務的情況下，先給出放松制裁的“胡蘿蔔”，預計也將招致批評。旨在促進停戰後各國對伊朗投資的3000億美元（約合452萬億韓元）“重建與開發基金”的輪廓也正逐漸清晰。路透社報道稱，“韓國、日本、新加坡、馬來西亞和美國的企業已簽署投資約定，並已確保超過1500億美元的資金支持意向”。報道提到，投資將集中于能源、物流、制造、運輸等領域，且不包含美國政府的資金或補貼。另壹方面，七國集團（G7）領導人17日在法國埃維昂萊班舉行的G7峰會閉幕日當天，通過壹份關于地緣政治議題的共同聲明，表示“強力支持特朗普總統達成的停戰MOU的後續外交協議”。聲明還強調，“確認不受限制、不收取通行費的自由航行權利是國際貿易的根基”，並強調了霍爾木茲海峽的開放。華盛頓=申振宇 常駐記者、巴黎=劉根亨 常駐記者 niceshin@donga.com、noel@donga.com