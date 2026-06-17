張東赫推進“重新選舉訴請”，國民力量黨內矛盾激化

國民力量黨代表張東赫就6·3地方選舉投票用紙不足事態要求全國重新選舉，並推進選舉訴請，導致黨內矛盾激化。首爾市長吳世勳正面批評張東赫說：“黨領導層應該停止保住位置的口號。”黨內改革小組也站出來抗議，要求召開緊急議員全體會議。張東赫16日來到正在舉行譴責中央選舉管理委員會集會的首爾市鬆坡區奧林匹克公園。他表示：“現在市民想要的是重新選舉。是特檢。是選管委的改革。應回答市民們要求重新選舉和特檢的聲音。”此前，他在參加《文化日報》的YouTube節目時表示：“（前一天的緊急最高委員會議）一致認爲，應該先通過訴請來爭奪可以爭奪的部分，然後以全國重新選舉爲目標繼續鬥爭。”但該黨院內代表鄭點植在接受記者採訪時表示：“現在只有提出選舉訴請，通過國政調查或特檢查明真相時才能採取行動。”但他完全沒有提及重新選舉，表現出與要求全面重新選舉的張東赫存在溫度差。吳世勳通過臉書表示：“張（東赫）代表只是在把全黨推向消耗性的‘重新選舉主張’。國民已經一清二楚，這到底是旨在查明真相的鬥爭，還是爲了維護自己動搖的政治處境的政治口號。”具有改革傾向的議員組織“對策和未來”所屬的李成權、趙恩禧議員與鄭點植進行了面談，要求召開緊急議員全體會議，院內領導層決定於17日召開議員全體會議。趙恩禧指出：“通過緊急最高委員會作出這種重大決定，是張代表過於獨斷。”李相憲記者 dapaper@donga.com