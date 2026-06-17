航空燃油附加費大幅下調……大韓航空最高下調10.75萬韓元

隨著美國、以色列與伊朗之間戰爭有望停戰，國際油價走低，7月國際航線機票的燃油附加費將較本月下調20%以上。以紐約往返爲例，較6月下調約21.5萬韓元，較燃油附加費最高的5月則降低44萬韓元。雖然與戰爭前相比仍處高位，但夏季假期前夕遊客的負擔有望有所緩解。據航空業界16日消息，7月出票的國際航線機票適用第19級燃油附加費。較6月的第27級下調了8個級別。7月國際航線燃油附加費以5月16日至6月15日期間的新加坡航空煤油平均價格爲基准確定。7月適用的航空煤油平均價格較上月下跌17.5%，燃油附加費級別也隨之調低。大韓航空7月出票機票的燃油附加費單程最低4.64萬韓元至最高34.4萬韓元。與6月相比，短途航線下調約1.5萬韓元，長途航線下調10.75萬韓元。韓亞航空7月國際航線燃油附加費單程定爲4.85萬韓元至27.58萬韓元，較6月各航段負擔減少1.95萬韓元至10.7萬韓元。國際航線燃油附加費在今年2月和3月分別保持在5級和6級的穩定水平。然而2月底中東戰爭爆發後國際油價急漲，4月升至18級，5月則創下曆史最高級別33級。繼上月降至27級後，本月進壹步降至19級，連續兩個月呈下降趨勢航空業界認爲，燃油附加費呈下行穩定態勢，消費者負擔減輕，海外旅遊需求也將逐步恢複。卞鍾國記者 bjk@donga.com