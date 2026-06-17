崔泰源警告韓國半導體大逃亡，稱“半導體不是非要在韓國建廠不可”



SK集團總裁崔泰源在上週訪問日本時拋出的一句話引起了企業界的關注。崔泰源在被問到有關新半導體工廠選址的問題時，以“如果不能在韓國（建設），即使是海外也要去”爲前提，表示“可能並不是無條件在韓國建設”。



一直以來，韓國社會一直認爲存儲器半導體在韓國生產是理所當然的。就像臺灣人認爲半導體委託生產企業臺積電是壟斷供應網、守護國家安全的“護國神山”一樣，韓國人也一直認爲連接三星電子器興、華城、平澤工廠和SK海力士利川、清州工廠的下一個DRAM工廠當然也會建在韓國。但從崔泰源的發言中可以看出，今年以來發生的各種情況已成爲讓韓國半導體企業重新審視“全給韓國”的契機。



最具代表性的就是工會風險。三星電子在此次績效獎談判中打破了不一攬子分配營業利潤的方針，決定將利潤的10.5%交給半導體部門職員。談判前作爲“經營的根本”強調的“沒有利潤就沒有獎金”原則，也因向部分赤字半導體事業部門承諾發放上億韓元獎金而被打破。三星電子內部有言論稱，罷工不僅產生了天文數字般的推測損失額，DRAM百分百在國內生產這一點削弱了公司的談判能力。半導體產業也由於一直以來被視是優勢的“韓國集聚”，反而使其比汽車、造船等產業更容易受到罷工衝擊。



半導體產業颳起的政治外風今年尤其猛烈。隨着每個企業的年營業利潤預計將達到200萬億至300萬億韓元的超級週期（超好景氣），地方自治團體紛紛開始着手請求半導體工廠留在家門口（PIMFY）。6·3地方選舉時，16個廣域團體中有6個不顧企業意願，承諾“引進半導體工廠”。一些地區選舉剛一結束，儘管企業方面已經表示尚未作出任何決定，仍有人公開宣稱“某某公司不久將會在本地區建設半導體工廠”。即便日後證實根本不存在這樣的投資計劃，當地居民的不滿和怨氣也很可能會轉而指向企業。



企業家們最討厭的就是“被逼的投資”。企業不怕投資。反而，如果看到增長可能性，會比任何人都先投入資金。但是，相比事業性、政治要求更爲領先的投資則不一樣。不是出於經營判斷、而是以社會壓力進行投資的瞬間，失敗後發生的政治責任也將原封不動地由企業承擔。



世界正在展開吸引人工智能產業的“大米”——半導體工廠的競爭。美國以天文數字般的補貼和稅制優惠，日本則以迅速的許可和行政支援吸引半導體企業。相反，我們無法消除在沒有特別優惠的情況下，以“地區均衡發展”的名義加快半導體工廠在地方部署的感覺。如果真的想將半導體送往地方，首先要營造相應的投資環境，然後讓企業100%自己選擇。

