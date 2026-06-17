“只有清退瀕危企業，才能對經濟有利”……政府應抓緊時間動手

韓國銀行分析說，營業利潤連利息都償還不了、虧損危險巨大的瀕危企業，會萎縮其他正常企業的經營活動。這是在警告，如果放任瀕危企業，正常的企業也會同時經營不善，“殭屍化”可能會像傳染一樣擴大。這意味着要加快速度精巧地剷除阻礙經濟增長的“殭屍企業”。瀕危企業是指營業利潤連續3年低於利息費用的經濟不善企業。這種企業財務狀況糟糕，企業難以正常生存。但是，靠債務維持生計的瀕危企業會搶佔金融和人力資源，將正常企業的產品擠出市場。據韓國銀行報告分析，如果瀕危企業的比重提高1個百分點，該產業內正常企業的投資及僱傭增長率將下降約0.14%-0.18%。更嚴重的問題是，劣幣驅逐良幣的瀕危企業的負面影響並不只是一次性的。據韓國銀行分析，該效果將持續兩三年，相比大企業，小企業和非製造業企業受到的打擊更大。殭屍企業越多，對交易對象的危險就越大。在危機時，有可能轉移到貸款金融公司的虧損，成爲危機的導火索。要想實行“生產性金融”，把集中在非生產性房地產的市場資金轉而流向人工智能、半導體、生物等尖端產業，首先要找出絆腳石。據韓國銀行透露，如果淘汰25%的瀕危企業，經濟整體的總要素生產率和附加價值將分別增加0.2%和0.35%。在經濟不景氣時，當局和債權團考慮到對地區經濟的衝擊，作爲延長貸款期限和延期償還的措施，往往給企業戴上“氧氣呼吸器”。而一旦景氣回升，瀕危企業又得以勉強維持，如此循環往復。相比清退瀕危企業並計提鉅額壞賬準備金，債權銀行往往更傾向於選擇讓它繼續存活。正是以如此方式，瀕危企業的清退被一再推遲。以2024年底爲基準，瀕危企業比重爲17.1%，創14年來最高水平。危機爆發後，如果被推着進行結構調整，痛苦就會增大。不僅給合作企業和金融公司帶來連鎖影響，連正常企業也受影響。事前監視企業虧損徵兆，分辨出回生可能性和有競爭力的企業的結構調整，已經刻不容緩。如果想抵消結構調整的衝擊，加快速度，就要同時實行培育增長產業及轉崗支援政策。相比政治邏輯，根據經濟原則來判斷，瀕危企業的清退才能加快速度。