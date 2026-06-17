李在明出席七國集團峰會 提出“開發合作-AI願景”

韓國總統李在明16日（當地時間）出席法國七國集團（G7）峰會，開啓歐洲巡訪的最後行程。這是繼去年6月就職後出席加拿大七國集團峰會以來，連續第二年以邀請國身份參會。李在明總統當天抵達埃維昂（依雲），與包括法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍在內的邀請國領導人合影留念後，出席了峰會第壹場會議“構建新型夥伴關系與重建國際團結”。近期國際發展援助呈縮減趨勢，此次會議旨在加強開發合作。李在明總統在會上強調，應在援助國與受援國之間探索新型夥伴關系。他還提出，受援國應利用公共資源促進本國私人投資，並通過此舉引導經濟自立。此外，李在明總統還分享了韓國政府的人工智能（AI）願景，包括構建全球人工智能基本社會、打造全球人工智能樞紐等，以防止各國技術差距演變爲經濟差距。據悉，韓國政府推動李在明總統在出席峰會期間與加拿大、巴西、印度、肯尼亞等國領導人舉行雙邊會談。尤其是與加拿大總理馬克•卡尼的會談若得以實現，預計將成爲在加拿大潛艇項目承包商最終選定前夕積極爭取韓方中標的契機。在美國與伊朗簽署停戰諒解備忘錄（MOU）前夕，出席本次峰會的美國總統唐納德•特朗普預計將要求各國在停戰後配合開放霍爾木茲海峽。據傳，由于特朗普總統的行程安排，韓美雙邊會談難以實現。但有觀測認爲，峰會現場仍有可能以“非正式簡短會談”方式舉行會面。朴訓祥 tigermask@donga.com