“特朗普向伊朗投降”……美伊協議引美國保守陣營反對

美國副總統萬斯和伊朗國會議長卡利巴夫將於當地時間19日在瑞士日內瓦舉行旨在結束戰爭的諒解備忘錄簽字活動，美國保守陣營對此次諒解備忘錄的反對之聲越來越大。他們認爲，美國在沒有得到具體的棄核承諾的情況下，向伊朗作出了過分的讓步。特別是要求公開諒解備忘錄文本的要求越來越大，美國總統特朗普表示：“將在19日舉行簽字儀式後公開。”萬斯也表示：“本週將公開協議文本，是一頁半長的非常粗略的文件。”特朗普以15日在法國埃維昂開幕的七國集團（G7）峯會爲契機，在與法國總統馬克龍會面時表示，14日已經完成了與伊朗簽署的諒解備忘錄，“霍爾木茲海峽也已經部分開放”。在舉行簽字活動的19日，海峽將“完全開放”。美國政治媒體Axios報道說：“延長停戰60天在電子簽名後立即生效。”在這種情況下，一直強烈支持特朗普的美國保守陣營強烈指責稱，與伊朗簽署諒解備忘錄的協議有問題。保守派評論員埃裏克·愛立信15日在X上表示，“特朗普向伊朗投降了”，對此次諒解備忘錄的協議表示不滿。福克斯新聞主持人馬克·萊文也表示，“爲什麼我們看不到那該死的諒解備忘錄”，對特朗普政府推遲公開備忘錄文本提出質疑。Axios稱：“美國和以色列國內的強硬派正在向白宮詢問‘伊朗到底得到了什麼’‘如果核談判失敗會怎麼樣’。”另據Axios報道，在特朗普和參謀們在14日宣佈達成備解備忘錄協議前舉行的會議上，中央情報局局長拉特克利夫、國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思對伊朗履行核協議的意志表示擔憂。據悉，特別是拉特克利夫等人以美國情報機關收集的情報爲依據，對伊朗是否會接受美國要求的核措施提出了疑問。申晋宇 niceshin@donga.com