“最近比起特定類型，似乎與以往作品風格不同的東西更吸引我。即便拍愛情片，也想拍成年人的愛情故事。到了這個年紀再去演繹初戀形象可能不太合適。”演員申敏兒（42歲•照片）似乎正在思考如何展現與25年演藝生涯相匹配的作品。1998年作爲時尚雜志專屬模特出道的申敏兒從2001年起出演電影和電視劇，正式開啓表演生涯。16日在首爾鍾路區的壹家咖啡廳接受采訪時她說：“對成熟的表演表達更加熟練了”，“隨著年齡增長，我越來越多地思考表演的廣度。”申敏兒此次選擇的電影《瞳孔》是壹部懸疑驚悚片。該片將于24日上映，講述因遺傳病逐漸失去視力的瑞珍（申敏兒飾）追查雙胞胎妹妹死亡疑雲的故事。申敏兒同時飾演主人公瑞珍和妹妹瑞仁，壹人分飾兩角。她稱自己是“辛苦上瘾者”，可見拍攝過程並不輕松。平時就喜歡驚悚片的她說：“劇本真的很有趣”，“漸漸失明的眼睛去尋找凶手，瑞珍的這種情感很有意思。電影中還包含瑞珍被跟蹤狂賢民（李承龍飾）追趕的敘事。申敏兒補充道：“（拍攝時）壹直處于極度恐懼之中，脖子都落枕了。”申敏兒以電視劇《我的女友是九尾狐》（2010年）爲起點，出演了電影《我的愛我的新娘》（2014年）、《海岸村恰恰恰》（2021年）等作品，被視爲“可愛”的代名詞。然而她的作品履曆中愛情片意外地並不多。《甜蜜人生》（2005年）、《慶州》（2014年）、《魔女》（2020年）等類型反而更爲多樣。申敏兒說：“我壹直在選擇當時吸引我的表演和作品”，“從剛開始演戲時就有想挑戰多樣作品的願望。”她從2009年起持續參與慈善捐贈。去年12月與演員金宇彬（37歲）舉行婚禮時，夫婦二人也分別向多個機構捐贈了3億韓元。申敏兒簡短地說：“想與當下無法得到幫助的人們分享心意，所以開始了捐贈。奇怪的是，每次被問及捐贈的事情都會感到不好意思，回答得不太流利。”申敏兒說：“希望大家無論哪種類型都能沒有違和感地觀看。”采訪最後她表示：“無論是婚姻還是其他經曆，希望能壹點壹滴積累，通過表演很好地展現出來”，並請觀衆期待她作爲演員的變化。金泰彥記者 beborn@donga.com