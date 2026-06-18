現在又發現非招標合同……選管委不僅無能，道德鬆懈同樣嚴重

在6月3日地方選舉中出現的選舉管理委員會無能背後，還存在根深蒂固的道德鬆懈，相關事實正在浮出水面。選管委職員們在2023年秋天投入數千萬韓元的預算，前往馬爾代夫和亞庇等著名度假地出差。據說，這是以參觀選舉等名義組織的活動，但選管委從52萬人口的旅遊國家馬爾代夫學到了什麼，令人懷疑。出差報告中有很多海邊等風景的照片。選管委以加強職員力量爲由，每年向意大利佛羅倫薩、威尼斯等旅遊勝地派遣職員的事實也被曝光。職員們外出旅遊出差的2023年下半年，是選管委高層職員涉嫌特惠錄用子女而引起國民公憤的時期。當時，在高層幹部接受調查、選管委委員長辭職的嚴重情況下，職員們仍然如此安逸。在此次地方選舉導致要求選管委接受“大手術”的輿論沸騰的情況下，大邱選管委職員在工作時間還堂而皇之地在辦公室練習高爾夫揮杆。這是內部管制和自淨功能完全發生故障的信號。選舉管理委員等上層人士的道德風險也非常嚴重。6月3日選舉當天上班的只有9名選管委員中的兩人。負責選舉管理的前選管委員長盧泰嶽在選舉前的3個月裏上班的日子只有法定工作日的一半。職員們之間蔓延着每次以全國爲單位選舉時都會休假、選舉結束後回來上班的“躲避選舉休假”。此次選舉雖然也下達了休假剋制令，但休假人員仍達到定員的6%，即181人。從高層職員開始利用“爸爸路子”讓子女就業，在工作上也怠慢，怎能對下屬職員令行禁止呢?在這樣一個工作綱紀渙散的組織中，選舉管理絕不可能做到規範有序。此次選舉中，選管委出現了史無前例的選票短缺事態，又在計票過程中出現遺漏結果或重複錄入等問題，暴露出總體無能，這是早已預告的結局。最近新曝光的事實是，選管委把選票印刷外包時全部採用非招標合同方式，甚至出現了集中派活的質疑。根據現行法律，超過5000萬韓元的合同原則上應採用競爭投標，但首爾市、京畿道等主要地區並未遵守這一規定。此外，每張選票的印刷費用也由各地隨意制定，不同地區的價格差異最高達到3倍。必須徹底查明選管委躲在“獨立憲法機構”的擋箭牌後面，不斷滋生無能和特權的問題。