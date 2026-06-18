SK海力士新員工招聘全面取消學曆限制

SK海力士17日宣布，即日起啓動的新員工定期招聘將取消此前公告中注明的“四年制學士學位以上”等學曆限制條件。此舉旨在優先考察實際工作執行能力和成長潛力，而非學曆。SK海力士此前已廢除招聘中的年齡限制。SK海力士方面就這壹變化表示，“這符合SK集團會長崔泰源壹直以來強調的人工智能（AI）時代人才觀”。崔泰源會長最近曾指出，未來人才須具備的核心能力包括：獨立提問、深挖本質的“思維肌肉”，敏捷應對技術環境變化的“適應肌肉”，以及理解多樣性並靈活協作的“共情肌肉”，即“三大肌肉”。SK海力士方面解釋稱，“在急劇變化的人工智能環境中，未來人才的競爭力很難僅憑特定學位或格式化資曆來定義”，“爲發掘能夠創造性解決複雜問題的人才，我們革新了招聘標准。”應聘者須通過“A!SK”環節，該環節通過非面對面視頻面試，評估簡曆無法體現的價值觀、解決問題能力及崗位理解度。應聘者需錄制自己回答人工智能出題的過程，在家通過網絡即可完成。隨後進行的面試將考察價值觀、性格及已具備的能力等。SK海力士此次招聘以引領下壹代半導體技術的設計等核心崗位爲主，將進行規模達三位數的大規模選拔，在定期招聘中實屬罕見。合格者將于今年9月起正式入職。通過本次招聘入職的新員工也將被納入今年績效獎金發放對象。本次定期招聘的書面申請將持續至23日。詳細選拔日程可在SK海力士招聘官網確認。李敏娥記者 omg@donga.com