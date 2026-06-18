“明泰均代付民調費案”吳世勳被求刑1年6個月

2021年首爾市長補選期間，因涉嫌委托“政治掮客”明泰均實施民意調查並讓贊助人代付相關費用而被移交審判的首爾市長吳世勳，被特別檢察組求刑有期徒刑1年零6個月，並追繳3300萬韓元。金建希特別檢察組（特別檢察官闵仲基）17日在首爾中央地方法院刑事合議第22庭（庭長趙亨宇）審理的吳世勳涉嫌違反《政治資金法》壹案的結案公審中，提出了上述求刑要求。特別檢察組表示，“被告人吳世勳身爲有影響力的政治人物，處于比任何人都更應遵守《政治資金法》的地位，卻使與政治活動密切相關的民意調查費用未經法定程序而由第三方支付，損害了確保政治資金透明度的立法宗旨”，並以此請求判罰。特別檢察組同時說明了求刑理由：“其行爲毀損了法律秩序和國民信任，並在偵查及審判過程中否認罪行、逃避責任，嚴懲在所難免。”對壹同被起訴的前首爾市政務副市長姜哲源和吳世勳的贊助人、企業家金漢正，特別檢察組也分別請求判處有期徒刑1年。吳世勳涉嫌與時任副市長姜哲源合謀，在2021年1月和2月首爾市長補選前夕，向明泰均委托了10次民意調查。特別檢察組認爲，吳世勳讓其贊助人金漢正以民調費用名義，分5次代付了共計3300萬韓元。吳世勳當天在最後陳述中全面否認嫌疑，稱這是“以明泰均劇本和主演、特檢導演，配合選舉時機上演的非常沒有良心且不道德的起訴”。他進壹步主張：“檢方原本有傳喚我和明泰均進行調查的時間，卻拖延調查，在未完結的狀態下迎來了政權更替”，“是爲了不擇手段地毀掉吳世勳這個李在明總統連任的最大絆腳石，才在未完結狀態下將案件移交給了特檢。”他接著說：“李總統因涉嫌多項犯罪，若連任失敗，卸任後將會是壹場噩夢。”法院將于7月22日下午2時進行壹審宣判。呂根浩記者 yeoroot@donga.com