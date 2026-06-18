“民統線”平均北移2公里……240個汝矣島的面積將解除限制

韓國軍方決定將民間人統制線（民統線）向北遷移，調整軍事分界線以南的限制保護區標準，分階段解除和放寬相當於汝矣島面積（約2.9平方公里）約240倍的軍事保護區的限制。國防部長安圭伯17日在首爾龍山區國防部大樓發表了包含上述內容的“改善軍事設施限制”政策。安圭伯表示：“爲了適應變化的安保環境，保障軍隊能夠集中於本職戰鬥任務的條件，同時保障邊境地區居民的財產權和促進地區發展，這是必然選擇。”● “民統線平均北上2公里”軍方決定將目前在軍事分界線平均向南約8公里以內設置的“民統線”壓縮到平均6公里以內。“民統線”是軍事行動上限制民間人士出入的基準線，需指定在軍事分界線以南10公里範圍內。在仁川市江華和京畿道金浦等西部戰線，“民統線”距離軍事分界線只有1公里，但在江原道楊口和高城等山區所在的東部戰線，“民統線”則在距離軍事分界線以南10公里處。國防部人士表示：“預計通過這一措施，相當於約90個汝矣島的面積將從‘統制保護區’放寬到‘限制保護區’。”“統制保護區”禁止建築行爲，但“限制保護區”可通過事先與軍方協商後進行建築。軍方表示，將完善遷移民統哨所和設置警戒柵欄、閉路電視等管制手段，從明年開始分階段調整“民統線”。軍方還決定，對軍事分界線以南的限制保護區，按照各軍事基地和設施的實際需要重新評估保護距離，並結合最新武器裝備體系等實際作戰要素，對保護區範圍進行優化調整。軍方預計，通過這一措施，可解除相當於汝矣島面積約150倍的限制保護區。限制保護區被解除後，相關地區的建築活動將不再受到限制。軍方計劃從今年下半年開始，通過各部隊的作戰需求和地形測繪，對完成準備工作的區域按順序解除保護區限制。同時，設置在邊境地區的反坦克牆和道路落石等軍事障礙物中，妨礙景觀、引發交通堵塞的障礙物也將被拆除。軍方解釋說，明年將首先拆除地方自治團體要求拆除的障礙物中軍事實際效用降低的23個障礙物，並通過今年下半年的全面調查制定年度改善計劃。軍方人士解釋說：“過去因爲是單一道路網，所以採取阻止戰車向特定接近路線移動的方式，但現在新設了道路，還出現了迂迴道路，因此判斷其實際效用已經下降。”● 也有人擔心前方防禦態勢減弱等副作用有人指出，這樣的措施可能會對平時阻止滲透和戰時前方防禦態勢造成影響。韓國軍事問題研究所專門研究委員鄭京雲（音）表示：“軍隊受‘兵力懸崖’的影響，正在推進裁減最前方警戒兵力，如果連‘民統線’也北上，我軍前方作戰區域的縱深就會縮小，對朝鮮軍隊挑釁滲透的應對也會變得脆弱。”也有人擔心預防和應對最前線可能發生的越北（投奔朝鮮）事態也會更加困難。對此，國防部人士表示：“調整部分‘民統線’是考慮到作戰環境和作戰計劃的變化、增進國民利益、保障國民安全等因素綜合作出的判斷。將投入相關預算，完善鐵柵欄和哨所等。”尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com