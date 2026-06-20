美伊後續談判一開始就遭遇波折……美國：“萬斯推遲前往瑞士”

美國和伊朗決定在簽署結束戰爭諒解備忘錄後進行爲期60天的後續談判，但從一開始就磕磕絆絆。美國白宮當地時間18日表示，副總統萬斯爲與伊朗進行後續談判訪問瑞士的計劃被推遲。據卡塔爾半島電視臺和以色列時報等媒體報道，瑞士外交部19日也證實：“美伊的當面會談已被取消。”當初預測，以美國副總統萬斯和伊朗議長卡利巴夫爲中心，美伊雙方將從當天起在瑞士比爾根山就伊核問題和解除伊經濟制裁問題進行後續談判。但談判在雙方即將見面之際被取消，有人擔心，在協調議題等方面可能會進展不順。也有人指出，美伊雙方爲提高談判能力，都在進行最後的心理戰。實際上，美國表示，雖然將解除對伊朗的海上封鎖，但美國軍艦將繼續停留在霍爾木茲海峽一帶。分析認爲，此舉是爲了向伊朗施壓。伊朗也明確表示不會輕易讓步。伊朗最高領導人穆傑塔巴18日通過官方媒體發表的對國民書面講話表示：“絕不接受美國的無理要求。將仔細觀察協議條件是否得到履行。”美國和伊朗17日簽署旨在結束戰爭的諒解備忘錄。但有人批評說，備忘錄包括涉伊朗核問題的模糊表述、僅60天內免除霍爾木茲海峽通行費、現金支援性的解除經濟制裁等內容，可能給談判帶來困難。也有人擔心，簽訂備忘錄後，以色列對黎巴嫩的空襲仍會對後續談判產生負面影響。巴黎=常駐記者柳根亨、紐約=常駐記者林宇善 noel@donga.com、iamsun@donga.com