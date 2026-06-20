韓國綜合股價指數單日波動超500點，上演“過山車”行情

隨著美國與伊朗的後續終戰談判日程推遲，韓國綜合股價指數（KOSPI）上演了劇烈的過山車行情。19日，盤中壹度突破9300點的韓國綜合股價指數下探至8800點，最終較前壹交易日下跌11.42點（0.13%），收于9052.42點。韓國綜合股價指數盤初在三星電子和SK海力士這兩大半導體龍頭同時暴漲的帶動下，盤中最高漲至9385.59點，刷新曆史紀錄。這是由于18日（當地時間）在美國紐約股市，閃迪（+11.54%）、英特爾（+10.64%）、美光（+8.70%）等美國主要半導體企業股價飙升，“人工智能基礎設施漲勢”在韓國綜合股價指數中也得到延續。但到下午以後，以機構投資者爲主的抛售持續，韓國綜合股價指數急轉直下。分析認爲，美國白宮宣布推遲副總統J•D•萬斯爲與伊朗進行後續終戰談判而定的瑞士行程，導致投資心理萎縮。當天該指數高點和低點之差達553.88點，創下今年第五高波動幅度。韓國綜合股價指數在盤末大幅收窄跌幅，但時隔7個交易日轉爲下跌。科斯達克指數當天也下跌34.34點（3.43%），收于966.59點。這是科斯達克指數自11日以後，時隔6個交易日跌破1000點大關。韓國交易所經與主要證券公司社長團懇談後決定，將股票市場交易時間延長方案中，盤前市場（上午7時至7時50分）的施行時間推遲至明年年底。取而代之，盤後市場（下午4時至8時）將按原計劃于今年9月內施行。投資者從9月起，在交易所下午3時30分收盤後，可追加進行4小時的股票交易。池民九記者 warum@donga.com