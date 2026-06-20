李在明：“涉選舉管理委員會單項修憲，必要時由總統提議”

李在明總統19日就中央選舉管理委員會整體運營不善問題表示：“如果朝野意見一致，我認爲可能得針對選管委進行哪怕是‘單項’修憲。”他強調了憲法獨立機構選舉管理委員會改革的修憲必要性。李在明當天在青瓦臺就歐洲、七國集團（G7）峯會等10天出訪結果向國民舉行新聞發佈會。他表示：“如果有必要，將由總統提議。確實需要根本性的改革。不能繼續這種狀態。”這是李在明首次公開提及爲改革選舉管理委員會進行修憲的必要性。對於圍繞共同民主黨代表鄭清來連任問題出現的執政黨與青瓦臺之間的異常氛圍，李在明表示：“雖然看起來存在巨大的矛盾，但我認爲這是爲了更好的過程。”對於執政黨，他表示：“爲了得到國民的好評，必須拿出業績來。那麼就有必要最大限度地包容和開放。希望能集中精力關注和改善民生和經濟。”分析認爲，這裏指的是鄭清來不久前表示“國民是永遠的，政權是短暫的”，導致執政黨與青瓦臺之間緊張加劇。對於最近國政支持率的下降，李在明表示：“以選舉日爲起點，支持率正在暴跌。必須嚴肅對待。這是國民的評價。不喜歡總統的人增加了吧。”李在明就出席七國集團峯會期間與美國總統特朗普的對話表示，收到了迅速建造10艘美國軍艦的請求。李在明說：“我和特朗普總統就包括造船在內的互惠合作方案達成一致，對韓美日合作的重要性也產生了共鳴。他問我能否儘快建造10艘美國軍艦，我回答說當然可以，會盡最大努力。”據李在明透露，特朗普在與他的對話中表示：“現在是時候關注朝鮮問題了。對於朝鮮，也應該在其現實擁有核武器之前採取一些可能的措施，但沒做，很遺憾。”李在明則建議，“現在不能以對待其他國家的方式處理朝鮮核問題。”尹多彬記者 empty@donga.com