李在明建議特朗普“從朝鮮停止進一步核開發開始”……不能允許朝鮮擁核

韓國總統李在明19日表示，美國總統特朗普表示“現在是時候關注朝鮮問題了”。李在明在當天的出訪歐洲成果發佈會上表示，在七國集團（G7）峯會期間，與特朗普進行最長時間對話的主題是朝鮮核問題。李在明表示，特朗普似乎因爲朝鮮核解決方案不對路而感到鬱悶，自己向他提出了以前說過的三階段方案。李在明的方案，第一階段是讓朝鮮中斷核物質的進一步開發，不把核物質運出海外，並中斷針對美國本土的洲際彈道導彈技術開發。據韓國政府評估，朝鮮已擁有50至60枚核武器，每年還在生產追加生產10至20枚的核物質。因此李在明表示，與其一味地高喊無核化，不如先從這個問題開始進行談判。李在明也表示：“從長遠來看，不能放棄無核化目標。”他向特朗普表示，第二階段是削減核武器，第三階段是以朝鮮體制穩定爲前提的無核化。李在明還表示：“現在（阻止朝鮮進行核開發）爲時已晚。已無法阻止。”據說，特朗普也表示，很遺憾未能在朝鮮擁有核武器前採取行動。當然，朝鮮堅決拒絕無核化是事實。但是，特朗普自本一直也稱朝鮮爲核國家，表現出似乎承認其擁核的態度。在特朗普像現在這樣並沒有朝鮮無核化明確路線圖的情況下，即使朝美進行對話，也難以排除變質爲朝鮮所希望的核裁軍談判的可能性。更何況，特朗普在與伊朗簽署的結束戰爭諒解備忘錄中，首先解除對伊朗的經濟制裁，並將棄核談判推後。李在明表示對朝制裁沒有實效性，但如果先行解除對朝制裁，無核化的槓桿就有可能消失。朝鮮國務委員長金正恩稱韓國不是同族，威脅要對韓國進行核攻擊。雖然對特朗普來說中斷洲際導彈確實重要，但如果僅僅如此，即使朝美談判取得進展，韓國仍將面臨安保威脅依舊的兩難境地。朝美之間的任何對話都不能成爲容忍朝鮮擁核的起點。