追求獨特個性的二三十歲年輕人，在古董商街“挖掘”古物

近來，以二三十歲群體爲中心，韓國對古代美術的關注顯著升溫。年輕壹代通過將茶杯、碗碟、家具等日常用品換成古代美術品，展現自身品味。正如奈飛系列劇《K-Pop：獵魔女團》人氣飙升後，“虎鵲圖（老虎喜鵲圖）”受到關注壹樣，從古代美術品中感受新鮮感的人正在增加。首爾東大門區踏十裏古美術商街也吹起了新風。踏十裏古美術商街是20世紀70年代因城市開發導致租金上漲，原本分散在清溪川、黃鶴洞等首爾多地的古董商人們聚集而成的大規模市場。從陶瓷器到飯碗、勺子、農具，各式古董在此壹地盡覽，商街在20世紀80年代迎來全盛期。但隨著大衆關注點轉向進口設計産品或現代美術品，這裏逐漸失去活力。然而最近幾年，壹批突出上鏡物件和室內裝飾的店鋪入駐，年輕壹代的到訪日漸增多。“OF”從牆面到陳列櫃統壹采用黑色，配以間接照明，營造出小型展覽室般的氛圍；“古福囍”將西方二十世紀中期設計家具與朝鮮時代古家具混合展示；“琥珀民俗藝術畫廊”則利用現代美術作品海報或運動鞋作爲裝飾小物件，演繹出集合店般的氛圍。這些個性鮮明的店鋪接連開業，備受矚目。在老店林立的古董間尋找符合自身喜好的物品，這種“挖掘（收藏、探究）”也讓越來越多年輕壹代樂在其中。順應這壹潮流的展覽也接連舉辦。今春，首爾鍾路區藝術空間保安1942（保安旅館）舉辦了介紹年輕收藏家所收藏的古董的“年輕古董”展。展覽介紹了古福囍、古謠、薩羅、奧阿特、Ojacraft、Curated Columns、民藝愛、二道拍賣等8組收藏家的藏品，兩天內吸引500多人參觀。這些收藏家將在釜山複合文化空間“奧草梁”繼續展出至7月5日。作爲展覽聯動活動，本月24日，《古董古董的日子》作者香雲齋（朴英彬，36歲）將以“男性韓服與傳統飾品的魅力”爲主題發表演講。金民 kimmin@donga.com