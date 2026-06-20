賽場到看台綠潮翻湧，墨西哥球迷助威壹邊倒

“哎，哎，哎，哎，唱歌吧，別哭泣。”在墨西哥瓜達拉哈拉體育場響起的墨西哥民謠《Cielito Lindo》（意爲“可愛的小天使”），聽來宛如對韓國隊的壹曲安慰。19日，韓國與墨西哥在瓜達拉哈拉體育場進行了2026年美加墨世界杯A組第二輪較量。身穿綠色墨西哥隊服的主場球迷高呼“墨西哥！墨西哥！”，展開狂熱助威。這座模擬火山口造型的體育場內，象征熔岩的紅色看台幾乎被綠色浪潮淹沒，難以分辨。開球前約20分鍾，墨西哥首發陣容通過大屏幕公布，主場球迷的呐喊聲震徹球場。大屏幕上顯示的數值爲149分貝，堪比戰鬥機起飛時的噪音水平。12日，在同壹場地進行的對陣捷克隊的比賽中曾爲韓國隊員助威的墨西哥觀衆，當天在介紹韓國隊員時則報以陣陣噓聲。壹邊倒的助威貫穿全場。上半場第4分鍾，李剛仁（巴黎聖日耳曼）吃到黃牌，看台上頓時噓聲和口哨聲四起。助威氣氛在下半場第5分鍾達到頂峰。路易斯•羅莫（瓜達拉哈拉）打入首球，主場球迷齊刷刷從座位上站起，持續5分多鍾潑水、呐喊，並將雙臂舉過頭頂揮舞。占據球場壹角的“紅魔”們敲著鼓高喊“大韓民國～！”，隨即被主場球迷的助威聲淹沒。當天湧入45522名觀衆的瓜達拉哈拉體育場，是承辦本屆賽事16座球場中觀衆容量（49813席）第二小的球場。但看台距離球場近，坡度又陡，使得助威聲和噓聲能直灌賽場。不過，韓國隊員有望在32強賽迎來如主場般紅色浪潮翻湧的氛圍。因爲若以小組第二晉級，32強賽將在韓國僑民聚居的美國加利福尼亞州洛杉矶舉行。若以小組第三晉級32強淘汰賽，將在美國波士頓或西雅圖展開較量。薩波潘=韓鍾浩記者 hjh@donga.com