執政第二年執政黨與青瓦臺發生矛盾，政權與國民都是受害者



如果討厭一個人，無論他做什麼都會覺得討厭。李在明政府執政第二年執政黨和青瓦臺產生矛盾，站在其中心的共同民主黨代表鄭清來18日在首爾機場向結束歐洲巡訪回國的李在明總統進行了“90度彎曲行禮”。對此，親李在明派系的反應是“真的是錯誤行爲”。李建臺議員說：“李在明真的不喜歡這種禮儀。鄭清來也不可能不知道這一點。90度行禮是帶有政治意圖的政治技術。”這一場面如實地展示，執政黨的內訌有多麼嚴重，甚至就90度鞠躬行禮也要起衝突。



李在明在巡訪出國前一天的8日記者會上，就鄭清來指揮的6月3日地方選舉結果表示“無法接受”。在總統支持率超過60%的情況下進行的選舉中，市道知事以12比4獲勝，卻未能奪回首都首爾，李在明用清晰的語言表達了自己感受。第二天，李在明啓程出訪，他沒有叫此前總是送行的鄭清來，而是讓黨權競爭者國務總理金民錫出席，進一步強化了外界對於他向鄭清來釋放的不信任信息的解讀。



共同民主黨舊主流親盧武鉉、親文在寅陣營的代表選手鄭清來選擇了正面突破。他打破選舉後的潛行，10日首次站在公開場合，留下了“國民是永遠的，政權是短暫的”的話。當然，在此面前他還作了“不可替代的總統”等讚賞的話作鋪墊，但人們的腦海中剩下的只是“政權是短暫的”這一行。執政第二年的青瓦臺內部激昂的反應是，“事實上是在宣佈分裂黨”“這是連彈劾可能性都想到了的威脅性發言”。



如果這種情況持續下去，無論8月17日執政黨的新代表是誰，都只能成爲“半壁江山”。矛盾越是加深，全黨大會後的國政運營動力就越少。即使是政府推行的政策，如果執政黨不通過立法支持，大部分都無法實現，因此其損失將原封不動地由國民來承擔。即使親李在明派推舉的金民錫掌握黨權，但與李在明任期相同的新市道知事大部分都是鄭清來推薦的，因此也有人擔心中央和地方政府之間的關係。也有人擔心，如果鄭清來連任成功，李在明政府執政第二年可能會擔心“跛腳鴨”。



執政第二年發生的黨青矛盾的本質是超出2028年議會選舉公推權，圍繞2030年大選候選人的股份展開的陣營之間的鬥爭。這就是爲什麼在全黨大會即將召開之際，議員們之間出現“這次輸的一方在2028年議會選舉時無條件是‘下游20%’”的說法的原因。其核心是，此次輸的一方在下次議會選舉中，將被指爲淘汰對象下游20%，將遭受“公推屠殺”。將黨一分爲二的親盧親文主流派和李在明粉絲團新李在明支持層之間的內訌也達到了無法挽回的地步。



大人們押上身家性命的爭鬥是勸不住的。勸也不勸不住。無論是親李在明還是親鄭清來，如果非要打爭鬥，就用實力代替語言戰鬥吧。無論是誰，只要在國民和黨員面前拿出成績，就會自然而然獲勝，正當性也會增大。這纔是執政勢力應有的姿態。

