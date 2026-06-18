90歲老奶奶靠撿廢紙提供2.435億韓元獎學金

一位九十多歲的老奶奶用撿廢紙、易拉罐、舊衣服等積攢的錢幫助家鄉後輩，今年再次慷慨解囊，向29名學生捐贈了1250萬韓元獎學金。據全北井邑市17日透露，家住蔚山的朴順德（音，90歲）15日來到七寶面七寶幸福連接中心，向29名學生捐贈了1250萬韓元獎學金。朴奶奶給每一位學生髮放獎學金，並叮囑他們“學習也分時候，現在要努力學習”。朴奶奶的老家是七寶面水清裏，她在本應上學的年齡失去了父親，也失去了學習的機會。她在六兄妹中排行老三，在母親和哥哥要代替父親負責全家生計的情況下，她不得不在家照顧年幼的弟弟妹妹們。朴某說，她19歲離開故鄉，比任何人都清楚因經濟原因不得不中斷學業的痛苦。丈夫去世後，她開始收集廢紙、易拉罐、舊衣服等，籌集獎學基金。據悉，因爲她想給因家境困難而放棄學習的故鄉後輩們提供學習的機會。朴某靠積攢賣廢紙的錢和政府補助款，2021年6月向七寶面捐贈了3350萬韓元，第二年又捐贈了1.05億韓元，之後每年還捐贈數百萬韓元到數千萬韓元的獎學金，到今年爲止，6年間共捐贈了2.435億韓元。這樣積攢後捐出的款項被轉交給居住在七寶面的197名小學、初中、高中學生，用於繼續學業，此外也用於幫助七寶面的困難鄰居。據說，朴某今年儘管身體不舒服，但仍然堅持上街撿廢紙、易拉罐、舊衣服等籌集獎學金，周圍的人紛紛勸她“不要再幹了，歇着吧”，但未能動搖她幫助後輩們的意志。朴奶奶說：“能夠直接與故鄉學生見面，轉達獎學金證書，非常有意義。因爲我沒能實現想要學習的心願，所以希望學生們能夠朝着夢想奮力前進。”井邑市七寶面面長安龍雲（音）表示：“朴女士每年都不忘實踐和家鄉後輩們分享，我對此深表尊敬和感謝。我將把朴女士的寶貴意願傳達給學生們，積極幫助他們成長爲引領地區社會的人才。”徐慶完記者 minpress@donga.com