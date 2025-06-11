西海守護55勇士兩女兒為職業棒球賽開球開打

西海守護55勇士的女兒們已成為海軍軍官，並參加了職業棒球比賽的開球與開打儀式。10日在首爾蠶室棒球場舉行的職業棒球LG雙子隊與SSG登陸者隊比賽中，擔任開球與開打任務的主角是趙詩恩海軍少尉和金海娜海軍少尉。趙詩恩少尉（學軍70期）的父親，是2002年第二次延坪海戰時在高速艇357號艇上作為20毫米艦炮射手戰鬥至犧牲的趙天衡上士。金海娜少尉（學士138期）是在2002年天安艦遭襲事件中殉職的金泰碩元士的女兒。兩人當天身著印有象征西海守護55勇士的背號55的球衣，分別登上投手土墩和擊球區。西海守護55勇士是指在第二次延坪海戰、天安艦遭襲事件、延坪島炮擊事件等朝鮮三大西海挑釁中犧牲的官兵，以及在天安艦救援過程中殉職的韓柱浩準尉等人。此次活動是海軍為迎接6月“護國報勛月”，與韓國職業棒球聯賽贊助企業新韓銀行合作舉辦的。今年3月授銜的趙詩恩少尉，目前正在海軍教育司令部接受宙斯盾驅逐艦戰鬥系統教育。6月教育課程結束後，她將擔任海軍機動艦隊司令部所屬“西厓柳成龍艦”的作戰參謀官，執行領海守護任務。6月1日授銜的金海娜少尉，將在同壹機構完成初級軍官班教育後，分配到艦艇上，繼承父親的遺誌守護海洋。趙詩恩少尉表示：“希望這能成為壹個契機，讓我們重溫西海守護55勇士為守護大韓民國海洋而獻出生命的崇高犧牲精神。”金海娜少尉則表示：“作為大韓民國海軍軍官，我將磨練應當具備的技藝，為守護國民的生命和海洋竭盡全力。”尹相虎 ysh1005@donga.com