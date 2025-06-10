朴正熙總統也稱讚的幕僚，是什麼樣的條件?



李在明總統4日進行就任後的首次人事安排時表示，“忠於國民是第一位的，其次是有能力”，表明了人選標準。即使以“忠於國民”爲前提，比起能力，總統更重視忠誠，這一點引人注目。雖然宣佈緊急戒嚴、限制國民基本權利的前總統尹錫悅的罷免也有影響，但曾任京畿道知事的李總統的人事安排也大同小異。



一名京畿道出身人士說：“有人說，要想成爲李在明的人，需要三方面。”第一是忠誠。不背叛而完成任務的忠心耿耿的人。第二是年齡。李總統表示，工作的時候不會禮遇元老或前輩，所以會重用比自己年輕的人士。第三是不搞勢力化的人。李總統在第一次人事安排中選擇同歲的黨首席最高委員金民錫爲國務總理候選人，選擇年輕11歲的70後議員姜勳植爲祕書室長，這並非偶然。



也有分析認爲，李總統之所以把忠誠放在能力之上，是因爲自己曾擔任過城南市長和京畿道知事等職務，是一位精通實務和現場的政治家。即使總統的想法不是這樣，如果外界這樣想，周圍也會出現這樣糾纏的、爭相忠誠的人。同質羣體中發生的“集體思維”錯誤，是常見的決策失敗原因。身邊有相似想法的人越多，就越要警惕。



李在明在就職演說中表示：“朴正熙政策也好，金大中政策也好，如有必要，我都會用。”第二個人選標準即“能幹”的條件可以從過去學到。得到朴正熙前總統稱讚的能幹幕僚的條件，是用有限的資源克服矛盾的情況的能力。2019年去世的前總統經濟第二首席祕書吳源哲在生前接受採訪時表示：“幕僚們應該時刻擁有總統要求的答案。爲了聽到總統誇獎腦子好使，我經常思考和苦惱。”



吳元哲畢業於首爾大學工學院。他說，由於爆發豬霍亂，豬肉出口之路受阻，他提出了像德國一樣用肉製作火腿和香腸、用皮革生產軍靴的想法，受到了朴前總統的稱讚。朴前總統在經過高速公路時，被問到如何消除隧道內部黑乎乎的煤煙時，提出了將瓷磚貼在牆上以便於擦拭的對策。隧道的瓷磚牆就在那時建成的。在重化學工業培育過程中，造船廠人力不足問題浮出水面，投入工作崗位不足的女性人力解決了問題。



2025年的國政更加複雜多端。即使爲了與美國結束關稅協商，要減少對美貿易順差，也要守住韓國出口企業和就業崗位。即使爲了擺脫“零增長”危機而投入財政，也不能爲了下一代而忽視國家負債。既要維持首都圈的競爭力，又要培養地方經濟，還要進行減少青年負擔，保障老年收入的年金改革。在搞活建設景氣的同時，要避免房地產過熱，減輕個體戶的債務負擔，同時要防止道德敗壞和逆向歧視。爲了KOSPI 5000時代，即使保護股東價值，也不能損害企業價值。這些都是有可能產生反目和矛盾的難題。



再有能力的總統也不能獨自領導國家。即使就着一行紫菜包飯舉行爭分奪秒的會議，如果沒有幕僚們365天思考解決方法的熱情和解決問題的能力，那也是徒勞。特別是，要想在經濟、金融、產業技術成爲霸權競爭武器的地境學時代活下坻，就需要金大中強調的“書生問題意識和商人的現實感”，和朴正熙稱讚的“匠人解決問題能力”。找到具備這種條件的幕僚、閣員、公共機關負責人，纔是真心忠於國民的人選。

