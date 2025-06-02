韓國，不僅是孩子，父母也在減少



今年第一季度（1-3月）合計生育率爲0.82人。新生兒數同比增加率是7.4%。這是1981年正式統計以來的最高值。以3月份爲基準，新生兒數比前一年增加是10年來的第一次。



去年，合計生育率時隔9年出現反彈。有人預測，如果按照這種趨勢，今年的出生率將超過0.8人。面對數年間一再出現的“刷新最低值”“史上最大減幅”的消息，現在已對下降不再感到新鮮、一度十分懷疑的相關機構和學界，也難得對這種像樣的新聞感到興奮。第一季度結婚件數爲5.8704萬件，增加8.4%。在非婚極少生育的韓國，結婚率的增加被解釋爲生育率增加的前兆。出生率終於觸底，有人樂觀地認爲，到政府目標2030年爲止，合計出生率將順利達到1.0人。



但有一點不能忘記。即使生育率上升到政府目標值，也不會改變韓國是世界最低水平低生育國家的現實。世界銀行2023年全球總和生育率資料顯示，生育率低於1名的國家只有韓國。經歷着歷代最糟糕低出生率的德國，出生率也是韓國的兩倍。韓國仍然是生育率倒數第一的國家，而且不是一般的倒數第一，而是“壓倒性的”倒數第一。



更何況，由於長期積累的低出生率，育齡人口也在減少。簡單地說，不僅是孩子，“爸爸媽媽也在消失”。如果爸爸媽媽減少，即使出生率增加，新生兒數也不會增加。實際上，出生率爲1.18人的2002年，新生兒數爲49.6911萬名，但出生率提高到1.3人的2012年，新生兒數反而減至48.4550萬名。這是因爲育齡人口減少。



現在還剩下戰後嬰兒潮一代的子女即所謂的“回聲一代”，支撐着父母人口。如果他們離開，1990年代後半期以後出生的“低生育兒童”成爲結婚、生育主要一代，育齡人口減少的影響將全面顯現。1980年代新生兒數爲80萬名，到2000年代減少到40萬名，減少了一半。如果父母是80萬名，每生0.6名孩子就有24萬人，但如果父母減少到40萬名，每生1.0名孩子還是會減少到20萬人。



在壓倒性的低出生率下，至今爲止沒有出現人口減少的現象，是因爲壽命延長導致高齡人口增加。但是，被減少的出生率所壓倒的日子已經不遠了。據統計廳人口推算，即使出生率高於現在（高位推算），45年後韓國人口也會萎縮到3000萬左右。



不能覺得低出生率問題正在得到解決而對此掉以輕心。如果出生率不上升到2、3人，將不可避免地成爲人口減少社會。無論是執政黨還是在野黨，都把低出生、高齡化對策當作了總統選舉主要公約。但是，在主要政策中，“低出生”一詞消失等，危機感似乎比以前有所減少。危機並沒有消失。只是速度稍微慢了一點。無論明天迎接的領導人是誰，希望不要忘記，我們只是多爭取了一點應對人口減少衝擊的時間。

