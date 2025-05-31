總統選舉最後階段“虛假信息”大行其道……選管委管理不善將成爲陰謀論的導火索



30日，在京畿道的金浦和富川分別發現了1年前議會選舉用投票用紙。如果寫票給某一候選人、結果在議會選舉的統計中被遺漏，就不能看作是微不足道的管理失敗。29日，聚集到首爾新村投票站的投票者們甚至拿着投票紙吃了飯再來。中央選舉管理委員會事務總長雖然道歉稱“這是明顯的失誤”，但顯然沒能應對可能出現的選民集中現象。



在今年一再出現中央選管委管理不善的事例、部分選民的越軌行爲曝光後，6月3日總統選舉的事前投票於30日結束。第一天的事前投票創下了歷史最高值的投票率，到了第二天30日下午，上升速度放緩，達到了略低於3年前總統選舉時的34.74%。



29日，在首爾市大峙洞，投票工作人員用丈夫的身份證以自己和丈夫的姓名進行了兩次投票。京畿道龍仁市水枝區接到舉報稱，已經填寫了某一候選人的投票用紙裝在館外事前投票用郵袋裏。雖然中央選管委解釋說“這可能是爲了製造選舉混亂而自導自演的鬧劇”，但如果按照選管委所說，能從第三方得到投票用紙，這本身就暴露出了嚴重的漏洞。在首爾市九老區和慶尚南道河東郡，也有以監視投票箱爲目的試圖擅自闖入選管委建築物的事例。



在這種情況下，社交媒體上的虛假信息等非常猖獗。在網上出現了國民力量黨總統候選人金文洙批評事前投票管理不善的談話，但事實並非如此。由中國入籍的一名女性投票給某一候選人後，把投票紙上傳到中國社交媒體上，在網上引發了中國介入的爭議。



從未像今年大選一樣迫切需要完美的選舉管理。導致總統被罷免的緊急戒嚴的表面理由之一就是選舉舞弊爭議，因此應該通過正確的投票和開票管理，作爲消除陰謀論的機會。



儘管選管委不能事先阻止選民的越軌行爲，但不該出現昨天和前天的失誤。那本身就是選管委存在的理由。韓國在經歷戒嚴和彈劾之後，艱難地恢復了民主主義。選管委應該通過可以預想的劇本檢查，阻止6月3日正式投票時可能出現的混亂。只有這樣才能保持選民的參與意志。必須銘記，選管委的管理失誤有可能成爲開始減少的陰謀論重新登場的種子。

