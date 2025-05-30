韓國銀行正式確認經濟增速將降至0%區間 新政府肩頭重擔千鈞



韓國銀行大幅下調今年韓國經濟增長率預期至0.8%，正式確認經濟將陷入“0%區間增長”。該行認為，長期的內需萎縮以及美國引發的關稅戰正對韓國經濟造成致命打擊。雖然作為緊急應對措施下調基準利率0.25個百分點，但評價認為此舉不足以扭轉陷入泥沼的經濟形勢。



昨日，韓國銀行將三個月前預計的1.5%增長率預期下調近壹半。這是由於第壹季度增長率跌至-0.2%，韓國銀行判斷無法再推遲調整。韓國銀行預計，即便對美關稅談判順利進行且關稅稅率大幅下調，增長率也僅能達到0.9%，無法突破1%。明年的增長率預期也從1.6%下調0.2個百分點。若韓國經濟增長率連續兩年低於2%，將是1954年有統計以來的首次。



韓國銀行金融貨幣委員會雖將基準利率從2.75%下調至2.5%以作應對，但難以扭轉局面。受外食價格上漲、政局不穩影響，消費心理依舊凍結；盈利能力惡化的企業則缺乏投資余力。然而，若更大幅降息，則難以避免推高已顯不安的首爾等地區房價，以及加劇家庭債務負擔的副作用。



當貨幣政策遭遇瓶頸時，應通過釋放財政力量解決問題。本月初雖編制了13.8萬億韓元的第壹輪追加修訂預算，用於應對嶺南地區山火等用途，但在提振經濟方面存在局限。不過，若在6月3日大選中勝出，共同民主黨總統候選人李在明承諾將編制20萬億韓元以上，國民力量黨總統候選人金文洙則承諾將編制30萬億韓元的“第二輪追加修訂預算”。20萬億至30萬億韓元的追加修訂預算有可能將增長率最高拉升0.2至0.5個百分點。



因此，有必要將預算集中於效果最大的領域。向瀕臨生存邊緣的個體經營者每人發放數百萬韓元預算雖能起到民生支援效果，但對提升增長率助益不大。向因資金困難停滯的社會基礎設施（SOC）和建設領域提供支援，可望獲得更大成效。支持人工智能（AI）、二次電池以提升增長潛力的事業也刻不容緩。今年韓國經濟能否擺脫0%區間增長的泥沼，將取決於下周即將就任的新政府的判斷與執行力。

