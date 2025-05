訪白宮兒童問特朗普：解雇了多少人？

“唐納德•特朗普總統除了自己之外,最喜歡哪位總統?”20日(當地時間),在美國華盛頓白宮的簡報室裏,“小記者們”提出的異想天開的問題讓現場不時爆發出笑聲。白宮發言人卡羅琳•萊維特開玩笑說:“當然是他自己”,然後認真地回答說:“除此之外,可能是我們尊敬的首任總統喬治•華盛頓。他的大幅肖像掛在辦公室壁爐上方。”據美聯社等報道,白宮當天迎來了“帶孩子去工作的日子(Take Our Sons and Daughters to Work Day)”,邀請了白宮記者們的子女,並進行了13分鐘的模擬記者會。這些孩子們坐在父母平時坐的記者席上,提出了各種問題,如“總統最喜歡什麽食物?”、“他喜歡擁抱嗎?”、“總統壹天吃多少糖果?”等。每次,萊維特發言人都認真回答:“他喜歡又大又美的牛排”、“他喜歡擁抱”、“他壹天吃不少糖果。”這些由現任白宮記者作為父母的孩子們,提出了讓發言人尷尬的尖銳問題。坐在前排的壹位女孩問道:“特朗普總統到目前為止解雇了多少人?”這個問題引人註目,因為特朗普總統在再次當選後推動的聯邦政府重組引起了相當大的爭議。特朗普總統過去在職場創業型真人秀節目《學徒》中以“妳被解雇了!”這句臺詞而聞名。對於這位女孩的問題,萊維特發言人說:“到目前為止,實際上沒有人被解雇。”但同時她也說:“不過,有壹個人曾經離開過崗位。但我們有壹個優秀的團隊,到目前為止壹切都進行得非常順利。”她提到的那個人,據信是指邁克•沃爾茨,他最近從白宮國家安全顧問的職位上被撤換,轉任聯合國駐美大使。“特朗普總統在阻止氣候變化方面做了什麽?”這個問題也被提了出來。此前,特朗普總統否認氣候變化,並在就職後不久突然退出了《巴黎氣候變化協定》。孩子們還問萊維特發言人:“妳最討厭哪家媒體?”萊維特以她與主流媒體無所畏懼的言辭交鋒而聞名。她笑著回答:“老實說,這取決於那天的情況。”對於“特朗普總統最喜歡哪個孩子?”這個問題,回答是:“這是壹個會引起很大爭議的問題。總統愛所有五個孩子。”特朗普總統結過三次婚,共有五個孩子。金寶拉記者 purple@donga.com