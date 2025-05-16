聲稱“懷上孫興慜的孩子”並勒索數億韓元的壹夥人被警方抓獲

韓國警方抓獲了壹夥聲稱自己懷有國家隊隊長孫興慜（33歲•托特納姆熱刺隊）的孩子，並威脅孫興慜索要數億韓元錢財的壹夥人。15日，據首爾江南警察署透露，警方以涉嫌恐嚇和恐嚇未遂的罪名，於前壹天下午逮捕了20多歲女性A某和40多歲男性B某。此前，孫興慜方面表示，A某於去年6月聲稱自己懷上了孫興慜的孩子，並以此為由索要錢財，今年3月A某的熟人B某追加要求錢財，已於本月7日向警方提交了起訴書。經確認，警方在逮捕後對他們的居住地進行扣押搜查，確保了包括手機在內的相關資料。另外，警方正在研究對這夥人申請拘捕令。當天，孫興慜的經紀公司Son&Football Limited通過官方網站表示：“我們已向警方投訴壹個通過傳播虛假信息威脅球員的團夥，指控其犯有敲詐勒索罪”，“我們將采取強有力的法律行動，確保以明顯的虛假信息進行敲詐勒索的團夥受到毫不寬恕的懲罰。”接著又補充道，“孫興慜顯然是此次事件的受害者”，“再次向所有支持孫興慜的朋友們致以歉意，因為這次不幸的事件讓他們擔心了。”敲詐勒索罪是指通過暴力或威脅獲取他人財物或財產利益的犯罪，根據現行法律，可以處以10年以下有期徒刑或2000萬韓元以下的罰款。瞄準藝人或運動員等名人索要錢財的事件頻繁發生。今年4月，在獲得著名韓國演歌歌手的手機後，威脅要泄露其私生活照片，試圖勒索5億韓元左右的三名團夥成員因涉嫌聯合恐嚇而被移交檢察機關。上個月，以揭露油管博主Tzuyang（28歲）過去在娛樂場所工作的事實為由，敲詐價值2.16億韓元的30多歲女性和20多歲女性因涉嫌聯合敲詐而被移交法院審判。這類犯罪雖然量刑很高，但依然猖獗。最近，威脅歌手兼音樂劇演員金俊秀騙取錢財的女性BJ在二審中也被判處有期徒刑7年。該女性涉嫌從2020年9月開始到去年10月為止，錄制與金某的私人對話等後，威脅要在社交網絡服務（SNS）上傳播，共101次敲詐8.4億韓元，後被移交法院審判。李采完記者、千鐘炫記者 chaewani@donga.com