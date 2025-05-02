從《五賊》到《螞蟻》，《思想界》時隔55年的復刊



100名學者選出的“1945年至1960年學術影響力最大的著作和人物”不是特定人物，也不是著作，而是月刊《思想界》（2005年《教授新聞》）。該雜誌由張俊河先生（1918~1975年）於1953年創刊並運營，在戰後的廢墟中起到了思想的源頭的作用。直到1970年被政權強制停刊為止，在韓國民主主義和知識史上留下了很大的痕跡。



55年後的上個月，《思想界》以季刊雜誌《再創刊1號》的發行回歸。張俊河的長子、張俊河紀念事業會會長張浩權是發行人。張發行人表示：“時代精神正在召喚《思想界》”，“將在文明和政治等巨大的‘轉換時代’中打開小小的閘門。”



也許是因為最近的韓國所處的現實，他的抱負聽起來並不輕松。權威主義時代的20世紀60、70年代創刊的文藝雜誌和與80年代民主化浪潮壹同誕生的季刊雜誌，在時代的轉變期為韓國社會提供了替代想象力。由於經營困難等原因，這樣的雜誌大部分消失的時候，《思想界》的全新復刊被認為是應該從基礎開始重新檢查韓國社會系統的信號。



《思想界》停刊的決定性契機是正面批判當代權力者的詩人金芝河（1941~2022年）的傑作《五賊》的刊登。過了半個世紀後，韓國面臨的課題變得更加難解和復雜。但是，在應該解決這壹問題的政界，仍然互相指責對方是“賊”。擔任《思想界》編輯委員的延世大學研究生院地域學合作課程教授朴明林在再創刊號卷首上發表的文章《多重文明轉換和韓國的多重政治》中指出：“在韓國，政治失去了中心內容，轉移到了陣營和人物之間的司法戰爭上”，“在脫陣營的國家議題的成就方面屢遭失敗。”



在落後的政治反復出現的時候，年輕人因為陷入無限競爭，“共同體的世代”正在被切斷。最近成為熱門話題的YouTube內容之壹是德國Kurzgesagt頻道的《韓國完蛋了（South Korea is over）》。簡單來說，內容是“韓國因超低出生率已經走上了亡技術，進入了很難挽回的階段”。他們主張說，雖然經濟活動人口達到歷史最高值的現在感受不到，但今後將面臨經濟、社會、文化的崩潰，即使出生率立即上升至3倍，也無法避免苦難時代。



事態發展到這種地步，也有“民主化”之後討論失去力量的原因。從老虎背上下來，離開雪國列車，需要勇氣和想象力。雖然其含義還有待觀察，但復刊的《思想界》似乎暫時把“生態”和“青年”等作為關鍵詞。希望《思想界》告訴我們，在競爭壓力達到生態壓力水平的情況下，除了無限競爭或共同體沒落的極端選擇之外，還有第三條路。



《思想界》再創刊號封面上刊登了進化生物學家、梨花女子大學客座教授崔載天的詩《螞蟻》。“點/點/點/點移動//點/點點/點點點/點逐漸增多//點聚集形成山/山可移動，太陽也會跟著照映。”如果螞蟻們聚集成“山”，太陽也會移動吧。

