利用二手賓利和保時捷故意制造事故，騙取6500萬韓元保險金

警方抓獲了購入二手高價進口車後故意制造交通事故，騙取數千萬韓元保險金的犯罪團夥。28日，京畿壹山西部警察署表示，因涉嫌違反《防止保險詐騙特別法》於10日將20多歲男性鄭某等10人移交檢察機關。這壹夥人涉嫌利用兩輛高價進口車制造事故，騙取約6500萬韓元的保險金。據警方透露，主犯鄭某等人事先購買了二手進口車賓利和保時捷後，加入了任何人都能輕易投保的綜合保險。此後，去年4月5日，在人跡罕至的淩晨，在京畿道高陽市壹山西區的壹條道路上，賓利以追尾的方式追尾了因點滅信號而停車的保時捷。他們假裝偶然發生事故，在現場讓保險公司受理事故，以車輛修理費和治療費等名義騙取保險金後分贓。認為可疑的保險公司委托警方進行調查，警方對車輛的行車記錄儀和閉路電視（CCTV）等進行了調查。調查結果顯示，黑匣子中還留有團夥討論犯罪的部分對話內容，事故發生前兩輛車並排行駛，尋找犯罪場所的場面也被捕捉到。他們為了躲避調查網，在整個犯罪過程中使用了Telegram。據悉，這壹夥人是村裏前後輩或親戚等交情深厚的關系，最近因生活困難而參與犯罪。據悉，招募共犯的鄭某沒有其他職業，以前也有過保險詐騙的前科。警方相關人士表示：“將分析保險詐騙動向，通過與民間及有關機關的溝通，嚴厲打擊犯罪。”李秀研記者 lotus@donga.com