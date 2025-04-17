美國限制向中國出口低配置AI芯片，關稅戰擴大至半導體領域. April. 17, 2025 07:32. by 郭道英 now@donga.com. 日益激化的美中關稅戰爭擴大到了人工智能（AI）半導體領域。美國特朗普政府甚至將英偉達（NVIDIA）向中國出口的低配置AI半導體“H20”列入對華出口管制清單。在兩國“沒有硝煙的戰爭”中，不僅是英偉達，面臨中國AI投資熱潮的國內企業也將不可避免地受到打擊。 據路透社等外媒當地時間15日報道，英偉達表示，“美國政府通報稱，如果想向中國出口H20，必須得到許可”，“相關規則將無限期維持。”據英偉達方面透露，美國政府當局者表示，為了消除H20將用於中國超級計算機的憂慮，實施了此次措施。 英偉達的H20半導體是美國在2022年限制高性能AI芯片的對華出口時，針對中國市場單獨設計的產品。與英偉達的高性能主力產品“H100”相比，運算能力僅為20%左右。但是，隨著今年年初中國AI企業Deepseek成功開發出低配置AI半導體生成型AI，中國企業開始大舉購買H20產品。 美國政府此舉既體現了美國對中國AI半導體掘起的擔憂，也暴露出AI半導體在對華制裁中起到的“關鍵手段”作用。《金融時報》當天評價說：“華盛頓的H20限制是美國如何利用關稅和貿易壁壘提高對北京的壓力的事例。” 當天，特朗普總統還簽署了行政命令，要求調查包括稀土在內的加工核心礦物及其衍生品進口對國家安全產生的影響。分析認為，這是中國最近對7種稀土類進行出口管制後，掌握其影響並制定對策的措施。據悉，美國正在考慮阻止中國產品的迂回出口、讓在美國股市上市的中國企業退市等措施。

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