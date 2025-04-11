每逢憲法法院法官結束任期就出亂子……制度亟待改善. April. 11, 2025 07:31. . 代行總統職權的韓德洙突然提名即將於18日卸任的憲法法院法官文炯培和李美善的繼任者，引起了爭議，法律界呼籲采取緊急措施，防止每次法官任期結束時都會出現的混亂。有必要參照國外案例，有限度地延長現任法官的任期，直至任命繼任者，從而加強憲法法院的穩定性。 韓國《憲法》規定，憲法法院法官的任期為六年，任期結束後立即離職。繼任者任命的延遲不可避免地會導致法官職位的空缺，尤其是當國會推薦的3名法官的任命因執政黨和在野黨之間的分歧而延遲時更是如此。去年10月前憲法法院院長李悰錫等國會推薦名額的3名法官卸任後，直到今年1月趙漢昌和鄭桂仙兩名法官上任為止，憲法法院以“六人體制 ”運行了兩個多月。2011年曹大鉉法官卸任後，法院也曾出現過長達14個月的空缺。 雖屬特殊情況，但在總統被停職或缺位期間，可能會出現因屬於總統推薦名額的法官任期屆滿而卸任的情況。憲法對此沒有明確規定，憲法學界很多人認為代行總統職權者只能起到“維持現狀”的作用，因此彈劾朴槿惠時，時任代行總統職權的黃教安沒有任命憲法法院院長朴漢徹的後任。但是這一次，韓德洙代行以阻止憲法法院出現空白為名強行進行涉嫌違憲、越權的提名，引發了爭議。 根據《憲法》規定，審理案件所需的法官人數最少為7人，但一兩名法官的意見就能決定違憲與合憲、維持與駁回的區別，因此在法官缺員的情況下做出的決定，其合法性會受到質疑。在德國，當憲法法院法官任期屆滿時，將繼續任職直到繼任者被任命。不過，如果議會在任期屆滿後兩個月內未能選出繼任者，憲法法院就會推薦一名法官候選人。這是為了防止政界故意延長特定法官的任期。奧地利等國則設有後備法官，以便在出現空缺時填補。一些人建議，應明文規定國會名額3名法官的推薦權分配，以防止在選擇繼任者時出現延誤。國會應立即制定具體措施，確保憲法法院不會因任命法官出現問題而癱瘓或成為爭論的焦點。

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