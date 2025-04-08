加入“偉大的7人”，孫興慜迎熱刺生涯450場裏程碑. April. 08, 2025 07:23. by 金正勛記者 hun@donga.com. “孫興慜（33歲）通過與南安普敦隊的比賽，成為了球隊歷史上總計出戰450場比賽的7名球員之壹。” 英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺俱樂部7日在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與南安普敦隊的2024~2025賽季EPL第31輪主場比賽結束後，通過球隊網站做出了上述表示。 當天首發出場的孫興慜上場57分鐘，幫助球隊以3比1取得了勝利。當天的比賽是孫興慜自2015年加入托特納姆熱刺俱樂部後代表球隊出戰的第450場比賽。托特納姆熱刺隊表示，“孫興慜加入了特別的俱樂部‘偉大的7人’。” 托特納姆熱刺隊歷史上出場次數最多的球員是史蒂夫•佩裏曼，他共代表球隊參加了854場比賽。孫興慜是繼泰德•迪奇伯恩（452場比賽）之後出場次數第7多的球員。托特納姆熱刺隊解釋說：“2015年從勒沃庫森（德國）引進的孫興慜在9個賽季裏展現了驚人的活躍表現，並持續飛躍。加盟球隊後，韓國的超級明星在足球界也成為了世界級標誌。” 孫興慜與托特納姆熱刺隊簽約到2026年夏天，如果在新賽季繼續作為主力隊員完成大部分比賽，他有可能超過排名第5位的格倫•霍德爾（490場比賽）。目前他與霍德爾的差距是40場。

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