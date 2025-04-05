因山火、關稅導致物價不穩定，現在是時候“全力投入”平民經濟了. April. 05, 2025 07:14. . 上個月收到通知說，公寓管理費比壹年前增加了14萬韓元，這讓我很震驚。對於管理費上漲10多萬韓元這件事，公寓社區的人們憂心忡忡。受地區取暖費和煤氣費上調的影響，取暖費用上漲，再加上人工費、材料費上漲，清掃費、長期維修準備金等隨之上升，相當於平民“物價行情表”的公寓管理費的前排位置也發生了變化。 這不僅僅是管理費。咖啡、面包蛋糕、拉面、餃子、漢堡、冰泣淋、啤酒等普通百姓日常吃喝的食品和飲料以及外出就餐的費用都在持續上漲。今年已有超過 40 家食品和餐飲企業上調了價格。他們正在調整價格標簽，理由包括美元走強導致原材料價格上漲等。去年10月回落至1.3%的消費者物價上漲率，今年3月升至2.1%，連續三個月維持在2%左右。加工食品價格上漲3.6%。 未來刺激物價上漲的因素有很多。上個月襲擊慶尚南道和慶尚北道的山火吞噬了果園和稻田，給該地區的農產品造成了嚴重損失。特別是蘋果農場，約有 9%的種植面積因森林火災遭受損失。這將對蘋果、卷心菜、洋蔥、大蒜和國產牛肉的價格產生重大影響。 美國的相互關稅也可能是推高價格的壹個因素。正如“比最壞的情況更糟糕”的評價壹樣，韓國需要繳納與美國簽訂自由貿易協定（FTA）的國家中最高的25%的關稅。出口遭受打擊是不可避免的。如果特朗普政府的關稅政策導致金融市場波動增大，匯率上漲，則可能會刺激物價。 我們不能因為物價上漲率維持在2%就掉以輕心。生活成本上漲幅度為2.4%，遠遠超過全體消費者物價指數。高昂的物價使窮人的生活變得艱難。雖然情況如此，但不知是不是受持續111天之久的彈劾政局的影響，政府內外沒有感覺到圍繞物價的嚴重緊張感和危機意識。市場甚至有抱怨稱，過去看政府臉色行事，食品飲料及餐廳企業會小心謹慎，但現在卻趁著領導層真空之際擡高價格。 經濟政策講究時機。壹旦錯過了時機，將會付出更大的代價。過去三個月內停業的個體工商戶達27萬人。作為普通百姓應急資金窗口的信用卡公司的現金服務，使用額已達3年來的最高水平。貸款拖欠率飆升至3%。告知物價上漲和平民經濟危機的警報聲越來越大。 隨著憲法法院對前總統尹錫悅彈劾案作出宣判，與彈核相關的不確定性暫時告壹段落，但必須克服另壹個障礙：提前舉行總統選舉。在新政府上臺之前，所有部門要齊心協力，集中力量穩定物價等平民經濟。這是過渡政府經濟團隊的首要任務。在內需持續低迷、關稅戰爭導致世界經濟陷入混亂局面的情況下，政府不能以領導層真空為借口而忽視平民經濟。

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