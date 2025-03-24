全國40多地發生山火，隨著強風擴散. March. 24, 2025 08:34. by 山清=都永鎮記者、蔚山=崔昌煥記者、義城=張永勛記者 0jin2@donga.com、oldbay77@donga.com、jang@donga.com. 從21日起的3天裏，慶尚南道山清和金海、慶尚北道義城、蔚山市蔚州等地同時發生連鎖大型山火。截止到23日，共有4人死亡，4600個足球場大小的山林被燒毀。受高溫幹燥天氣和強風持續的影響，到本周中期為止沒有降雨消息，預計滅火面臨困難。政府22日下午6點宣布多地為災難事態。 據中央災難安全對策本部23日透露，山清郡矢川面21日下午3時26分左右發生山火，後下達應對山火的最高級別——第三階段。山火在幹燥的天氣中隨著強風迅速蔓延，截至23日下午1時，滅火率停留在65%。慶尚南道昌寧郡所屬的廣域山火滅火隊員和1名帶隊公務員等4人因火災喪生。 山林當局認為，遇難人員是在滅火過程中因突然刮來逆風而被困在火焰中。發生火災的矢川面新川裏一帶是海拔650米至950米的高原地帶。與死者一起滅火的5名滅火隊員也受了傷，疏散中的1名居民吸入濃煙等，共有10人死傷。山清郡和義城郡分別有10棟和24棟住宅全部被燒毀。 義城郡因掃墓客失火而發生山火，目前已持續兩天。該地區刮起了足以吹走招牌的大風，風速高達每秒17.9米，火勢蔓延，滅火率僅為51%（截至23日下午1時）。再加上從山谷吹向山頂的“谷風”，滅火工作遭遇困難。蔚州郡22日發生的山火已持續兩天，已發布山火第三階段。慶尚南道的金海和鹹陽、忠清北道的沃川等地也接連發生山火，中部和南部地區全方位發生了山火。 據中央災難安全對策本部統計，截至23日上午8時，因全國同時發生山火，森林著火面積達3286公頃。按地區劃分，義城1802公頃、山清1329公頃、蔚州85公頃、金海70公頃。以上午8點為基準，義城951名、山清335名、蔚州80名、金海148名等，共有1514名居民躲避到了臨時居住設施。中央災難安全對策本部表示：“從22日零時到23日下午，全國共發生了40起山火。”代行總統職權的副總理兼企劃財政部部長崔相穆前一天宣布山清郡為特別災難地區。

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