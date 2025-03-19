誤炸民宅11天後又發生無人機事故，軍隊整體綱紀松懈. March. 19, 2025 08:42. . 韓國陸軍的對朝偵察用無人機在機場著陸時撞上地面上的軍隊直升機，導致無人機和直升機全部被燒得面目全非。空軍戰鬥機誤炸民間村莊導致31名居民受傷、142戶住宅受損的沖擊尚未平息，時隔11天又發生了令人撫胸的事故。雖無人員傷亡，但爆炸中冒出滾滾黑煙，令目睹爆炸事件的附近村民感到不安。 此次事故是陸軍運營的一架大型無人機“蒼鷺”前天在京畿道楊州市陸軍機場著陸後突然轉向右側偏離路線而發生的。結束監視偵察任務後返回的無人機與停在機場的一架機動直升機“完美雄鷹”直接相撞。在10公裏上空偵察西部海域“北方界線”一帶的該無人機是從以色列引進的3架無人機之一。一架在去年11月因朝鮮的GPS幹擾而墜落，另一架因故障正在海外進行維修，剩下的這一架全部燒毀，“北方界線”一帶的監視偵察已不可避免地出現差池。 對於此次事故的原因，有人提出了無人駕駛飛機不熟練導致的操作錯誤、機體故障、維修缺陷等可能性，但軍方昨天也沒有公開確切原因。所幸沒有人員傷亡，但如果直升機上有人員或周圍有軍人，有可能造成人員傷亡。就像之前空軍誤投實戰炸彈是史無前例的事情一樣，無人機和直升機之間的碰撞事故也是史無前例的。這就是讓人懷疑，“到目前為止沒有發生事故，還不錯吧”的安逸主義是否已經滲入整個軍隊。 在因緊急戒嚴事態導致的軍隊領導層空白中一再出現這種事故，本身就暴露出了松懈的軍隊綱紀混亂現象。軍方不僅要查明原因，還要查明誰有什麽責任，有沒有依靠慣例的安全麻痹癥。戰鬥機誤炸時，空軍參謀總長表示“任務執行者和指揮管理者都有責任”，但此後也沒有任何變化。首先，軍隊指揮部要打起精神，盡全力防止類似事件再次發生。不能軍方一有行動和訓練就讓國民感到不安。

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